عملت تمارين شاقة لعضلتي الكتف والذراع.. أحمد فهمي يكشف كواليس دوره في الاختيار ٢

كشف الفنان أحمد فهمي تفاصيل دوره كضيف شرف في مسلسل الاختبار ٢، معبرا عن عميق سعادته بالمشاركة في هذا العمل الرائع.

قال النجم أحمد فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن دوري في غاية الصعوبة ولم يكن بالأمر السهل والأمر استغرق مجهود كبير في التحضير للشخصية، مضيفا أن مشاعره تحركت بقوة خلال تأدية دوره عن رجال الشرطة الشهداء.

ووجه الفنان أحمد فهمي، التحية لكل رجال وزراة الداخلية على ما يبذلوه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر والمصريين وكل شهداء الوطن من رجال الأمن.

وتابع الفنان أحمد فهمي، أنه :"عملت تمارين شاقة لعضلتي الكتف والذراع، حتى أستطيع الإمساك بسلاح القناصه، نظرا لانه ثقيل جدا".