اللجنة العليا للحج: السعودية سمحت لـ 50 ألف مواطن من المقيمين لتأدية العُمرة فى رمضان

قال ناصر تركي ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، إن السعودية أعلنت في شهر فبراير ، قواعد للعمرة ، مشيراً إلى ان مصر كانت من ضمن الـ 20 دولة التي علقت على السفر للدخول إلى السعودية أو الخروج منها .

وأضاف " ناصر تركي " عبر " ZOOM " مع برنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " ، أن عمرة رمضان يتم التجهيز لها منذ فترة ، مؤكداً أن الهدف هو صحة المواطن .

وأكمل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، أن الإجراءات التي إتخذتها السعودية بشأن 20 دولة ، من ضمنهم مصر ، كانت تنص على أن آخر موعد للدخول للسعودية في 5 شوال ، أي أن غير مُصرح لتأشيرات العمرة في رمضان .

وتابع " تركي " ، أن تصاريح العمرة مسموح لها في رمضان ، للمٌقيمين فقط ، والشخصيات الدبلوماسية ، مؤكداً على عدم وجود إعلان من الوزارة على تنظيم العُمرة في رمضان ، حيث إن تأشيرات العُمرة تابعة للبوابة المصرية ، التي تخضع لوزارة السياحة .

ونوه ، أن السعودية سمحت لـ 50 ألف مواطن لتأدية العُمرة ، سواء من السعوديين أو المقيمين ، وبالتالي تعتبر هذه بادرة ، حيث تكون العُمرة في شهر محرم متوفرة لباقي دول العالم .

وأشار ، إلى أن التطعيم المعتمد في السعودية هو تطعيم فايزر ، وتطعيم استرازينكا ، مشيراً إلى أن يوم 28 من شهر إبريل ، سيكون هناك اعتماد للتطعيم الصيني أيضاً ، معقباً : " أنا اتطعمت باللقاح الصيني ، ومفيش أي آثار جانبية " .