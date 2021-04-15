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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللجنة العليا للحج: السعودية سمحت لـ 50 ألف مواطن من المقيمين لتأدية العُمرة فى رمضان

العُمرة في رمضان
العُمرة في رمضان

قال ناصر تركي ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، إن السعودية أعلنت في شهر فبراير ، قواعد للعمرة ، مشيراً إلى ان مصر كانت من ضمن الـ 20 دولة التي علقت على السفر للدخول إلى السعودية أو الخروج منها .

وأضاف " ناصر تركي " عبر " ZOOM " مع برنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " ، أن عمرة رمضان يتم التجهيز لها منذ فترة ، مؤكداً أن الهدف هو صحة المواطن .

وأكمل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، أن الإجراءات التي إتخذتها السعودية بشأن 20 دولة ، من ضمنهم مصر ، كانت تنص على أن آخر موعد للدخول للسعودية في 5 شوال ، أي أن غير مُصرح لتأشيرات العمرة في رمضان .

وتابع " تركي " ، أن تصاريح العمرة مسموح لها في رمضان ، للمٌقيمين فقط ، والشخصيات الدبلوماسية ، مؤكداً على عدم وجود إعلان من الوزارة على تنظيم العُمرة في رمضان ، حيث إن تأشيرات العُمرة تابعة للبوابة المصرية ، التي تخضع لوزارة السياحة .

ونوه ، أن السعودية سمحت لـ 50 ألف مواطن لتأدية العُمرة ، سواء من السعوديين أو المقيمين ، وبالتالي تعتبر هذه بادرة ، حيث تكون العُمرة في شهر محرم متوفرة لباقي دول العالم .

وأشار ، إلى أن التطعيم المعتمد في السعودية هو تطعيم فايزر ، وتطعيم استرازينكا ، مشيراً إلى أن يوم 28 من شهر إبريل ، سيكون هناك اعتماد للتطعيم الصيني أيضاً ، معقباً : " أنا اتطعمت باللقاح الصيني ، ومفيش أي آثار جانبية " . 

اللجنة العليا للحج شروط عمرة رمضان اخبار التوك شو صحة المواطن البوابة المصرية وزارة السياحة

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