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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل برفقة الأمير فيليب

في ظل الجدل الذي أثارته مقابلتهما مع المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري"، سلطت تقارير وسائل إعلام بريطانية الضوء على عامل تسبب في ندم الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" في أعقاب وفاة دوق إدنبرة الأمير "فيليب"، وهذا العامل هو توقيت بث المقابلة.

يذكر أن هذه المقابلة بُثت للمرة الأولى في الـ7 من مارس أثناء تلقي الأمير "فيليب"، زوج ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، العلاج في أحد المستشفيات، قبل وفاته عن عمر يناهز 99 عامًا في الـ9 من أبريل الجاري بقلعة "وندسور" الملكية.

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ووفقًا لما نقلته صحيفة "The Sun" البريطانية عن مصادر مطلعة، فإن دوق ودوقة ساسكس "هاري" و"ميجان ماركل" يندمان على توقيت بث المقابلة (أُذيعت قبل أسابيع معدودة من وفاة الأمير فيليب).

وصرح مصدر مقرب من "هاري" و"ميجان" بأن الزوجين يأملان لو أن الأمور كانت مختلفة، لكنهما مازالا يعتقدان أن مقابلتهما مع "أوبرا" أمرًا كان يتعين عليهما القيام به، كما يأملان أن تتحسن علاقتهما مع ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز" وأيضًا الأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" يومًا ما.

وجاء في نص تصريحات المصدر، الذي لم تُذكر هويته، لمجلة "Heat Magazine" الترفيهية البريطانية، أن الزوجين كان في حاجة إلى إبداء رأيهما ولم يتمكنا من رؤية أي طريقة أخرى لتحقيق ذلك.

وأكد المصدر أن حب "هاري" و"ميجان" للأمير الراحل "فيليب" والملكة لم يكن موضع شك مطلقًا، مشيرًا إلى أن الأمير الشاب كان منزعجًا لأن الفرصة لم تسنح لجده الراحل كي يتعرف على "آرتشي"، مولوده الأول من "ميجان ماركل".

اجتماع شمل الأمير هاري وشقيقه ويليام لأول مرة منذ عام:

من المقرر أن يجتمع شمل الأمير "هاري" وشقيقه "ويليام" بعد ظهر يوم السبت المقبل في قلعة "وندسور" لحضور جنازة جدهما الأمير "فيليب"، في أعقاب عودة "هاري" إلى موطنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ تنحيه وزوجته عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للإقامة في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عام 2020.

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يقال إن آخر لقاء وجهًا لوجه للأخوين يعود إلى شهر مارس لعام 2020 أثناء فعاليات يوم الكومنولث، وتعد هذه الفعالية آخر مشاركة رسمية لـ"هاري" وزوجته كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية قبل تنحيهما رسميًا.

يذكر أن "ميجان ماركل" لم تتمكن من السفر لحضور جنازة دوق إدنبرة لأنها في الشهور الأخيرة من حملها في مولودها الثاني.

مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا وينفري
مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا وينفري
الأمير فيليب وهاري وميجان ماركل
الأمير فيليب وهاري وميجان ماركل
الأمير فيليب
الأمير فيليب
الأمير هاري وجده
الأمير هاري وجده
اخبار منوعات العائلة المالكة البريطانية الامير هاري ميجان ماركل وفاة الأمير فيليب جنازة الامير فيليب

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