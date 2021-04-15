ميزة جديدة في ساعة أبل تكشف الإصابة بفيروس كورونا

ميزة فى ساعة آبل تكشف الإصابة بفيروس كورونا

يبدو أن أصحاب ساعة آبل الذكية على موعد مع ميزة جديدة ستجعل حياتهم للأفضل، حيث كشفت آبل الأمريكية أن ساعتها الذكية apple watch يتم تطوير تقنية مخصصة لها، من شأنها التنبء بإمكانية الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب موقع "إنجادجيت" التقني، كشفت شركة آبل عن نيتها إطلاق دراسة جديدة عن استخدامات ساعة آبل، لكشف أى علامات عن فيروس كورونا المستجد COVID-19، فى سبتمبر المقبل.

و من خلال جهاز آيفون المربوط لاسلكياً بالساعة الذكية فور تدشين الميزة الجديدة، سيمكنها التكهن بأمراض الجهاز التنفسي بما فيها فيروس كورونا.

لكي يتم تدشين الميزة الجديدة سيتطلب من كل مشارك فى اختيارات الساعة الذكية، ارتداء الساعة طوال اليوم بالكامل على مدار 6 أشهر.

تعتمد فكرة ساعة آبل الذكية على التنبؤ بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال التغيرات الطفيفة في نبضات القلب، قبل مرور 7 أيام كاملة على ظهور اى أعراض للإصابة بالفيروس.