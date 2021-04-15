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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتوسعة كوبري 6 أكتوبر..ونواب: خطوة جادة تسهم في فتح آفاق تنموية جديدة..وانسياب الحركة المرورية و توفير الوقت والجهد أبرز الفوائد

مجلس النواب
مجلس النواب

وكيل نقل النواب: توسيع محور كوبري 6 أكتوبر يضمن سير عملية النقل بعيدًا عن الاختناقات المرورية
نائب: توسيعه يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة
برلماني: تأهيل الطرق والمحاور بمثابة وسائل شريانية لدفع عجلة الإقتصاد المصري

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء ، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، كما تناول سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.

واستعرض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محوراً رئيسياً لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعتها سير عملية التطور، وتبنيها كافة السبل والوسائل الداعمة، فى رفع كفاءة ومستوى شبكات الطرق والمحاور.

وأكدت على أن محور كوبري 6 أكتوبر، يعد أحد أهم المحاور الرئيسية، مشيرين إلى أن توسيعه من شأنه أن يسهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية، والعمل على انسيابها ، فضلا عن توفير الوقت والجهد، وتقليل نسب الوقود المستهلكة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق العائد الإيجابي الأكبر على الدولة من جهة، وعلى المواطن من جهة أخرى.

بداية ثمن النائب، محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بتطوير و توسعة محور 6 أكتوبر، والطرق السطحيه أسفله ، مشيرا إلى أن هذا الطريق يعد بمثابة محور رئيسي للمواصلات العامة في القاهرة، و توسيعه سيسهم في حل العديد من المشاكل وعلى رأسها، حل مشكلة الاختناق المروري ، والتى كانت تتسبب في تعطيل حركة المواصلات العامة.

وعن مزايا تطوير محور كوبري 6 أكتوبر، أوضح “ الضبع” في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن مردود ذلك سيكون إيجابيا على كل من الدولة والمواطن، إذ أنه سيسهم في انسياب الحركة المرورية ، وضمان سير عملية النقل بعيدا عن الاختناقات المرورية ، و توفير الوقت والجهد ، الأمر الذي من شأنه أن يحقق الرفاهية للمواطنين،و وصولهم الى وجهتهم في زمن قياسي،  فضلا عن مساهمته في تقليل نسب الوقود المستعملة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير نفقات كبيرة للدولة .من جانبه أشاد  النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بالسياسة التى تنتهجها القيادة السياسية، وتبنيها أحدث الوسائل والسبل الداعمة والمطورة، من خلال تبنيها سير عملية التطور، وذلك فى إطار التوسعات التي تشهدها مصر داخل المدن وخارجها ، مشيرًا إلى أن سعيها فى ربط شرق القاهرة بغربها ، وكذا بمجاورتها من المحافظات على المحيط الداخلى، سيسهم فى فتح آفاق تنموية جديدة ، وتحقيق التنمية الشاملة.

و أشار" دياب" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" الى أن محور كوبري 6 أكتوبر، يعد أحد أهم المحاور الأساسية فى القاهرة، وتطويره سيسهم في إحداث سيولة مرورية، إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد ، كما أنه يعد بمثابة قفزة نوعية بمسار الاقتصاد القومي ، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية، دائما ما تأتى عن سابق أفكار، وخطط إستراتيجية طموحة، تهدف إلى تحقيق راحة المواطن في المقام الأول ، و انتعاش اقتصاديات الدولة.

وفى نفس السياق قال النائب أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتهج سياسة جادة، تمثلت في رفع كفاءة وتحسين البنية التحتية، لافتا إلى أن تطوير محور كوبري 6 أكتوبر، و توسيعه ، سيسهم  فى تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، كونه يعد أحد المحاور الرئيسية بالعاصمة،معقبا:" اللى اتعمل في مصر خلال 3 سنين في عهد الرئيس السيسي ، متعملش في 100 سنة،  ولا ينكر ذلك الا جاحد ".

و أوضح “ فرغل” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ما يحدث فى القاهرة من تطوير، يعد بمثابة عملية جراحية ، لتسليك شرايين، لافتا الى أن السياسة الداعمة ، التى تنتهجها القيادة السياسية، والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية، لاسيما في توسعة المحاور والكباري، ستسهم حتما في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، معقبا:" أي تطوير يتم اتخاذه في تطوير البنية التحتية، يعد بمثافة إضافة جديدة،  سيكون لها عوائد كبيرة جدا، تصب في مصلحة المواطن في المقام الاول".

 

و تابع النائب حديثه قائلاً:" إن مردود ذلك ذلك سيكون إيجابيًا علي الإقتصاد المصري، إذ أن تأهيل الطرق سواء البرية أو طرق السكك الحديدية ، أو طرق النقل النهري وخلافه، والعمل على تطويرها و توسيعها، لتسهيل نقل البضائع والركاب، سيكون بمثابة وسائل شريانية لدفع عجلة الإقتصاد المصري".

 

وأعرب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية عن تمنيه بعمل توسعات مشابهة لما يحدث في القاهرة الكبري، في كافة محافظات مصر، لاسيما محافظات الصعيد، قائلا:"نتمنى نفس السرعة اللى بيتم من خلالها رفع كفاءة البنية التحتية في القاهرة الكبري تكون بالمثل والتوازي في محافظات الصعيد و محافظات الدلتا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الهيئة الهندسية محور كوبري 6 أكتوبر مشكلة الاختناق المروري

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