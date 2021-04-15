أهداف مباراة الاهلي ضد النصر في كأس مصر

تأهل النادي الأهلي لدوري ال 16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة 2-1، ليصبح على موعد هام في مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه إنبي.

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لإصابة قوية أثناء مشاركته في اللقاء.

مرر طاهر محمد طاهر كرة بينية الى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧ من عمر المباراة، وحاول اكرم مراوغة الدفاع ولكن اعترضه وأسقطه داخل منطقة الجزاء.

وطالب أكرم توفيق من حكم المباراة استدعاء الجهاز الطبي لتلقي العلاج، وسريعاََ ما حضر الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وتلقى أكرم توفيق العلاج، ولكن يبدو عليه أنه مازال متأثراََ بالاصابة التي أصابت ذراعه الأيسر بعد سقوطه بقوة بسبب التحام قوي من مدافع فريق النصر.

سجل أحمد الصعيدي لاعب النصر الهدف عن طريق متابعة مميزة متقنة، في الدقيقة ٥٤ من عمر المباراة في الهجمة الأولى له منذ بداية المباراة.

توجه وليد سليمان الى الجهاز الطبي في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة، دون أي اشتباك مع أي لاعب من فريق النصر وأشار الى العضلة الخلفية.

وبالفعل أمر الجهاز الطبي إراحة وليد سليمان، ونزول والتر بواليا بدلاََ منه بسبب تعرضه للإصابة وتفادي تضخمها.

سجل والتر بواليا الهدف في الدقيقة ٨٣ عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس المرمى أن يشاهدها إلا وهي في الشباك.

طبيب الأهلي يكشف حالة أكرم توفيق

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة أشعة أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت مطمئنة للغاية.

وقال أن نتيجة أشعة اللاعب أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط في الذراع، وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وأوضح أن أكرم سيخضع لفحص طبي اليوم الخميس للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية، مشددًا على أن حالة اللاعب جيدة بعد أن جاءت نتيجة الأشعة مطمئنة للغاية.