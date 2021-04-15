عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهداف مباراة الاهلي ضد النصر في كأس مصر

الأهلي - النصر
الأهلي - النصر

تأهل النادي الأهلي لدوري ال 16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة 2-1، ليصبح على موعد هام في مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه إنبي.

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لإصابة قوية أثناء مشاركته في اللقاء.

مرر طاهر محمد طاهر كرة بينية الى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧ من عمر المباراة، وحاول اكرم مراوغة الدفاع ولكن اعترضه وأسقطه داخل منطقة الجزاء.

وطالب أكرم توفيق من حكم المباراة استدعاء الجهاز الطبي لتلقي العلاج، وسريعاََ ما حضر الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وتلقى أكرم توفيق العلاج، ولكن يبدو عليه أنه مازال متأثراََ بالاصابة التي أصابت ذراعه الأيسر بعد سقوطه بقوة بسبب التحام قوي من مدافع فريق النصر.

سجل أحمد الصعيدي لاعب النصر الهدف عن طريق متابعة مميزة  متقنة، في الدقيقة ٥٤ من عمر المباراة في الهجمة الأولى له منذ بداية المباراة. 

توجه وليد سليمان الى الجهاز الطبي في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة، دون أي اشتباك مع أي لاعب من فريق النصر وأشار الى العضلة الخلفية.

وبالفعل أمر الجهاز الطبي إراحة وليد سليمان، ونزول والتر بواليا بدلاََ منه بسبب تعرضه للإصابة وتفادي تضخمها.

سجل والتر بواليا الهدف في الدقيقة ٨٣ عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس المرمى أن يشاهدها إلا وهي في الشباك.

طبيب الأهلي يكشف حالة أكرم توفيق

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة أشعة أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت مطمئنة للغاية.

وقال أن نتيجة أشعة اللاعب أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط في الذراع، وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وأوضح أن أكرم سيخضع لفحص طبي اليوم  الخميس للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية، مشددًا على أن حالة اللاعب جيدة بعد أن جاءت نتيجة الأشعة مطمئنة للغاية.

 

الأهلى النادي الأهلي النصر كأس مصر اكرم توفيق

ترشيحاتنا

بعد تعادل بيراميدز .. ترتيب هدافي الدوري المصري

وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

ضبط ١١ ألف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة خلال ٢٤ ساعة

البنا حكما لـ var.. تعرف على طاقم حكام قمة رمضان بين الأهلي والزمالك

نجم الأفريقي التونسي يكشف حقيقة اقترابه من خلافة فرجاني ساسي في الزمالك

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من المشاركة في بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها الأحد

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

هجمات إرهابية ممنهجة.. مصر تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية 

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ