صحيفة عمانية: منطقة الخليج العربي لا تتحمل حربا جديدة

رأت صحيفة (عمان) أن العقلاء لا يريدون أن تنشب حرب جديدة في منطقة الخليج العربي رغم أن العقود الأربعة الماضية شهدت نشوب أربعة حروب طاحنة في محيط الخليج العربي، وهي حروب ما زال تأثيرها كبيرا على منطقة الخليج العربي وعلى السياسات التي شكلتها في جميع الدول الخليجية.



وكتبت الصحيفة - في عمودها اليومي بعنوان (رأي عمان)" اليوم الخميس - أنه رغم مراحل التأزم التي حدثت خلال العقد الماضي بين أمريكا وإيران إلا أن الطرفين تجنبا مواجهة حرب بينهما، لكن الأحداث الجديدة في منطقة الخليج العربي وما يحيط بها تشير إلى عودة ما عرف في ثمانينيات القرن الماضي بحرب الناقلات، ويتذكر من عاش تلك الفترة ما أحدثته تلك الحرب من خسائر، وتأثر في حركة نقل النفط والبضائع في الخليج العربي وتأثيرها على العالم أجمع، ورغم أن هذه الحرب لا يبدو أنها تستطيع أن تصعّد نفسها لتكون حربا حقيقية تتواجه فيه إيران مع الطرف الآخر سواء كان إسرائيل كما تؤكد إيران أو أي طرف آخر، لكن تأثيرها كبير جدا خاصة في وقت دخل فيه العالم في مفاوضات جديدة مع إيران حول الملف النووي.



وأكدت الصحيفة أن ما نحتاجه اليوم هو أن نؤمن جميعا بأهمية الحوار من أجل الوصول إلى اتفاقات من شأنها أن تخفض هاجس الاحتقان في المنطقة وعلى القوى العظمى في العالم أن تعي هي الأخرى أن التوتر في المنطقة من شأنه أن يصنع فرصا جديدة لظهور تنظيمات راديكالية أخرى كالتي شهدتها المنطقة خلال العقود الخمسة الماضية؛ وظهور تلك التنظيمات خطر على الجميع وليس على المنطقة وحدها.

