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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لدعم كفاح المرأة.. الكنيسة القبطية تطلق مبادرة «هي تستطيع»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الخميس، مبادرة لدعم الفتيات والسيدات المكافحات اللائي يحققن إنجازات لأنفسهن ولأسرهن، تحت عنوان "هي تستطيع".

 

واستضاف المقر البابوي بالقاهرة فعاليات إطلاق المبادرة التي تقوم على تنفيذها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالاشتراك مع المكتب البابوي للمشروعات.

 

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من السيدات كـ "نماذج مضيئة"، حيث استطعن أن يتعلمن في فصول محو الأمية واستكملن المسيرة حتى حصلن على مؤهل عالٍ، والتحقن بوظائف وأصبح لهن دخل ساعدن به في تسديد احتياجات أسرهن، وأخريات قمن بعمل مشروعات صغيرة بدعم من أسقفية الخدمات والمكتب البابوي، وحققن نجاحًا كبيرًا في هذه المشروعات.

 

حضر إطلاق المبادرة نيافة الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، وبربارة سليمان، مدير المكتب البابوي للمشروعات، وقيادات أسقفية الخدمات. 

 

إيبارشية مطروح
في سياق آخر، أعلنت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، عن تعليمات الصلوات والقداسات خلال أسبوع الآلام وأعياد القيامة المجيد، والتي تبدأ من 23 أبريل الجاري، وحتى الثاني من مايو المقبل.

 

وأكدت الإيبارشية في بيان لها اليوم، الخميس، ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، مثل الكمامة والتباعد والكحول والتطهيرات.

 

وقالت إنه يتم حضور القداسات وصلوات البصخة بنظام الحجز المسبق بكل كنيسة بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية، على أن يتم حضور القداسات وصلوات البصخة بأسبقية الحجز.

 

وأوضحت الإيبارشية في بيانها أنه لكل شخص حق في نوال البركة مع مراعاة عدد الرعية والطاقة الاستيعابية للكنيسة، كما يمكن للكنيسة إقامة أكثر من قداس خلال مناسبات هذه الفترة بحسب الإمكانيات المتاحة، من عدد الكهنة والأماكن والطاقة الاستيعابية، مع مراعاة مشاركة الأطفال في جميع المناسبات.

 

وشددت الإيبارشية على عدم حضور أي شخص لديه أعراض أو اشتباه في الإصابة أو مخالطة أحد المصابين، كما اعتذرت عن عدم استقبال المهنئين في عيد القيامة.

 

في سياق آخر، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لجميع المصريين المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسئولي الدولة بمناسبة شهر رمضان الذي بدأ الثلاثاء.


كما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني جميع المسئولين في جميع الدول العربية بالمناسبة ذاتها.

الكنيسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية البابا تواضروس هي تستطيع شهر رمضان السيسي

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