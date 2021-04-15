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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز الشواطئ قبل موسم الصيف

شواطىء ورمال.. ننشر استعدادات مطروح لفصل الصيف والعيد

شواطئ مطروح تستعد
شواطئ مطروح تستعد للصيف

رفعت أجهزة محافظة مطروح درجة الاستعداد القصوى لإجازة عيد الفطر وموسم الصيف السياحي والذي تستقبل خلاله المحافظة العديد من زوار المحافظة.
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تسوية رمال الشواطئ


وتحظى محافظة مطروح بإقبال كبير من المواطنين نظرا لطبيعتها الساخرة والمياه الفيروزية التي تتميز بها الشواطئ.

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن مواصلة أعمال رفع كفاءة الشواطئ بالمدينة ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الكورنيش والشواطئ بالإضافة إلى دهان.
 

تسوية رمال شواطئ مطروح


وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم تسوية وفرد وغربلة الرمال لشواطئ مطروح العام والليدو والفيروز حتى باب البحر ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الكورنيش والشواطئ.

وأكد جاب الله على أنه جاري استكمال رفع كفاءة شواطئ الفيروز والنخيل والباسنت وحتى نهاية الكورنيش الشرقي في إطار أعمال التطوير.
 

أنارة أعمدة الشوارع


وأضاف على مواصلة رفع كفاءة كورنيش المدينة والأرصفة وبرجولات وبوابات الشواطئ بالإضافة إلى مراجعة كشافات أعمدة الإنارة علي طوال كورنيش المدينة حتى منطقة باب البحر.

وأوضح رئيس المدينة بان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع يوميا آخر الاستعدادات ورفع كفاءة الكورنيش والشواطئ بالتزامن مع جهود المدينة في القضاء ومواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.
 

رصف شوارع مرسي مطروح


من ناحية أخرى استمرت بمحافظة مطروح أعمال رصف شوارع عمارات المنطقة الطبية بوسط المدينة وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة بالمدينة.

وأكد جاب الله بأنه أنه جاري العمل في إعادة الشيء لاصلة باستكمال رصف شوارع منطقة السنوسية بعد الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي بالمنطقة مؤكدا إنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال وبعض شوارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة وجاري الانتهاء من طبقة الأساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتى الشوارع الفرعية خلف الإذاعة بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة للبدء في أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجيلدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا علي سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق.

 

أنارة أعمدة الشوارع


وقال جاب الله إن مسؤلى إدارة الكهرباء بمجلس مدينة مرسى مطروح يقومون بمراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية لإنارتها قبل موسم الصيف لتظهر المدينة في أبهى صورها أمام زوارها وتيسيرا على المواطنين خاصة وأن خطة الإنارة لا تقتصر على إنارة الكورنيش أو الشوارع الرئيسية فقط ولكن تمتد لتشمل جميع المناطق السكنية والقرى.
 

الألسنة البحرية بمطروح


وأشار أن زوار المحافظة سيشهدون تغير ملموس في كافة الخدمات بعد إضافة الألسنة البحرية التي تمكنهم من الوصول إلى داخل البحر والتي تم إنشاؤها بشكل جمالي مميز بالإضافة إلى الانتهاء من كورنيش الأبيض الجديد والذي سيربط بين شاطئ الأبيض وعجيبة بمنطقة شاطئ الغرام وكليوباترا.

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تجهيز الشواطى رفع درجة الاستعداد تسوية رمال شواطئ مطروح انارة الاعمدة رصف الشوارع

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