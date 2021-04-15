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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في هذه الحالات يمنع مريض السكر من الصيام

صدى البلد

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن  هناك نصائح محددة وضرورية يجب الإلتزام بها من خلال مرضى القدم السكرى والأوعية الطرقية خلال فترة الصيام بشهر رمضان الكريم كما أن العلاج الجراحى للقدم السكرى، وبتر أحد الأطراف مثل إصبع القدم أو القدم كلها، والجزء الأسفل من الساق، تتضاعف مع عدم انتظام معدلات السكر بنسبة كبيرة، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، والتدخين، وهى أسباب تؤدى إلى انسداد فى الشرايين الصغيرة الخاصة بالقدم، وبالطبع المرضى الملتزمون بالعلاج والغذاء الصحى بعيدون عن الإصابة بالقدم السكرى.

 

نصائح غذائية لمريض السكر


وقال الدكتور وليد الدالى مع حلول شهر رمضان الكريم من المهم لمرضى السكري الاهتمام بصحتهم، وهذا من خلال العديد من النصائح المهمة والتغذية بالشكل السليم التي تناسب مرض السكر حتى لا يؤدي الصيام إلى مضاعفات صحية فعند الشعور بالدوخة أو الصداع الشديد وغيرهما من الأعراض، يجب قياس نسبة السكر والتأكد من أنها لا تشكل خطورة على المريض.

 

الممنوعين من الصيام


وأكد الدكتور وليد الدالى انه توجد بعض الأسباب التي قد تجعل مريض السكر يتوقف عن الصيام ومنها المرضى المصابون بالغيبوبة قبل شهر رمضان، وعند إصابة المرأة الحامل بمرض السكري عليها التوقف عن الصيام بشكل نهائي، وعند تعرض مريض السكر لحالات من الإغماء مع عدم القدرة على التركيز، ومريض السكري المصاب بأمراض أخرى مزمنة مثل الإصابة بالأمراض القلبية ومرض السرطان والكلى.

 


وأضاف الدكتور وليد الدالى أن هناك موانع أخرى للصيام منها الانخفاض الكبير في نسبة السكر بالدم، وارتفاع معدل السكر بالدم بشكل كبير، والذي من الممكن أن يصيب المريض بغيبوبة سكر، وعلى الأطفال المصابين بمرض السكري عدم الصيام في شهر رمضان.

 


وأشار الدكتور وليد الدالى إن أغلب مرضى السكر الملتزمين بالعلاج يتحملون الصيام بلا مضاعفات، ولكن يجب ان يستوضحوا كيفية تناول الأدوية في شهر رمضان، خصوصاً من حيث الأوقات، ويجب على مريض السكري استشارة طبيبه الخاص قبل الصيام، فهناك حالات من مرضى السكري يمكنهم الصيام بأمان عند اتباع إرشادات معينة، في حين ان هناك حالات أخرى لا يمكنهم أبدا أن يصوموا.

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