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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصين تطرح تانك 300 سايبرتانك

الصين تطرح الدبابة تانك 300 سايبرتانك للتضاريس الوعرة .. صور

تانك 300 سايبرتانك
تانك 300 سايبرتانك

اعلنت شركة جريت وول موتورز الصينية عن طرح سيارة تانك 300 سايبرتانك الاختبارية الجديدة قبل التدشين الرسمي في معرض شانغهاي للسيارات خلال أيام.

داخلية سيارة تانك 300 سايبرتانك الاختبارية الجديدة ممتلئة بجلود بيضاء ولمسات براقة متعددة.. وسنعلم المزيد عن السيارة يوم 19 أبريل.

تعتبر  سيارة تانك 300 سايبرتانك الاختبارية الجديدة نسخة معدلة بكثافة لموديل تانك 300، بجسد أعرض ولوح شمسي على السقف وجناح على السقف والعديد من عناصر التصميم على شكل Y.

 سيارة تانك 300 سايبرتانك الاختبارية الجديدة كانت تباع في السابق تحت علامة WEY الفاخرة، قبل قرار جريت وول موتورز بتأسيس علامة تانك الفرعية المستقلة للسيارات الوعرة مثل باقي الشركات .

خرجت شركة جريت وول من مصر منذ فترة طويلة ولكن متوقع أنها على وشك العودة من جديد للعودة لسوق السيارات المصري مع وكيل جديد.

وقالت التقارير إن الشركة الصينية هي شركة جريت وول التي عرفت في مصر لفترة من الوقت وكانت تابعة للمجموعة البافارية للسيارات في وقت طرحها في مصر وقدمت عدد من السيارات أبرزها جريت وول ماهيندرا .

وقدمت شركة جريت وول سيارات بيري وموديل هوفر وكول بيير التي قدمت في مصر، ولم تستمر العلامة لفترة طويلة في السوق المصرية قبل توقف مبيعاتها بسبب صعوبة المنافسة السعرية. 

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