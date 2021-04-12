سيارات نقل خفيف جديدة في السوق المصري بتوقيع جريت وول

وقعت جى بى غبور أوتو شراكة مع مجموعة GWM الصينية لتصنيع سيارات Pickups لطرح 4 أنواع من سياراتها بالسوق المصري هي POER DC (كابينة مزدوجة) -POER SC (كابينة مفردة) - 7Wingle (كابينة مزدوجة) و 5 Wingle (كابينة مفردة).

أطلق الوكيل الحصري لسيارات جريت وول بيك أب GWM Pickup، باكورة هذه الشراكة السيارة وينجل (Wingle 5) موديل 2021، والتي تتميز بالأداء القوي والتكنولوجيا المبتكرة، كأول إصدار لسيارات النقل الخفيف ، حيث أعدت هذه السيارة لتكون بمثابة الإشارة إلى لانطلاقة لشركة جريت وول موتورز في السوق المصري كشركة عالمية، مع توفير الثلاثة طرازات الأخرى من سيارات GWM بناء على الطلب المسبق.

تم إطلاق السيارة 5Wingle في الأسواق العالمية للمرة الأولى في عام 2007، كنموذج بيك أب أسطوري، حيث تتميز بالاستهلاك الاقتصادي والفعال للوقود. فخلال تلك السنوات استطاعت 5 Wingle ان تحوذ علي ثقة العملاء وساهمت في زيادة حجم المبيعات والحصة السوقية لكافة أشكال وطرازات Great Wall Pickup، حيث تعد السيارة 5 Wingle نموذج البيك أب الاقتصادي الأكثر ترحيباً، وبلغ حجم مبيعاتها العالمية أكثر من 1.3 مليون سيارة حتى نوفمبر من عام 2020.

ويتمثل الاستخدام الرئيسي للسيارة Wingle 5 في أعمال النقل مثل : نقل مواد الغذائية و الخضروات ، والأثاث، والمنتجات الدوائية و مواد البناء والعمالة بالإضافة الي الاستخدامات الخاصة أيضاً، لذلك تستهدف مجموعة جي بي غبور أوتو بهذه السيارة شريحة كبيرة من المستهلكين و أصحاب الأعمال و الشركات التجارية. فإن 5 Wingle موديل 2021 ستساهم بمميزاتها التكنولوجية ومحركها القوي الذي يمنحها قوة 105 حصاناً في جعل حياتهم أفضل وأسهل وأكثر اقتصادية، خاصة وأن سيارات جريت وول 5 Wingle حققت نجاحاً كبيراً في الصين والأسواق العالمية، لتستكمل تحقيق هذا النجاح في السوق المصري.

تعد جريت وول موتور الصينية GWM علامة تجارية عالمية، حيث بدأت التصنيع بشاحنات صغيرة لتصبح واحدة من أكبر الشركات المصنعة لسيارات النقل الخفيف في العالم، وقد وصل حجم مبيعات الشركة السنوية إلى مليون سيارة في السنوات الخمس الماضية، كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة أكثر من 16 مليار دولار أمريكي.

وفي 28 سبتمبر 2018، أعلنت مجموعة جريت وول بيك أب GWM Pickup عن استقلال علامتها التجارية بما في ذلك سلسلة سيارات Wingle وسلسلة سيارات " POER". فقد بلغت المبيعات التراكمية العالمية لسيارات جريت وول بيك أب حتى عام 2020 أكثر من 1.8 مليون وحدة منذ خروج السيارة الأولى من خط الإنتاج عام 1996، حيث تم تصدير سياراتها إلى أكثر من 60 دولة تغطي أوروبا، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا ومناطق أخرى بمختلف أنحاء العالم.

بلغت مبيعات جريت وول بيك أب من يناير إلى نوفمبر 2020 إلى 225,002 وحدة، بزيادة قدرها 53٪ عن نفس الفترة من العام السابق. وقد وصلت حصتها السوقية بالصين إلى ما يقرب لـ %50 وهذا يعني أن لكل 2 وحدة بيك أب مباعة هناك واحدة من جريت وول بيك أب. وقد نجحت جريت وول بيك أب في الحفاظ على المركز الأول في حجم المبيعات وحجم الصادرات لمدة 22 عاماً متتالية.

وتتنافس السيارة الصينية Wingle 5 موديل 2021 بقوة مع نظيراتها من طرازات بما تمتلكه من قدرات وتقنيات، حيث تتميز بأسعار تنافسية تقل عن منافسيها بما يتراوح بين 20% و30% مما يوجه إليها أنظار شريحة كبيرة من العملاء، خاصة وأنها تتميز بمحرك يعمل بقوة 105 حصان، كما تعد اقتصادية في استهلاك الوقود.

ويتميز التصميم الخارجي للسيارة Wingle 5 موديل 2021 بجنوط صلب مقاس 16 بوصة، إلى جانب الهيكل القوي والمميز للمصد الأمامي، ومقابض خارجية، أما التصميم الداخلي للسيارة فيتضمن كسوة الأبواب المصنوعة من الجلد، وعجلة قيادة من البولي يوريثين تدعم التحكم في الصوت، ومقاعد من القماش، ومنفذ USB.