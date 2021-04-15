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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضحايا ومصابون| الجامعة العربية تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مدينة الصدر العراقية

صدى البلد

أدان أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، بعد ظهر اليوم، والذي أدى الى سقوط عدد من المواطنين ما بين قتيل وجريح، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.


وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا التصعيد الخطير، والذي سبقه استهداف ارهابي مساء أمس على مطار أربيل الدولي في اقليم كردستان العراق، انما يشكل تحديا خطيرا لسيادة الدولة العراقية ولأمن واستقرار العراق، وهو قد يشكل مؤشراً خطيراً على عودة نشاط الخلايا الارهابية بالعراق.

ونبه المصدر إلى أن تزامن تلك الاحداث مع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الايراني بفيينا يمثل  مؤشراً مثيراً للقلق من جهة سعي بعض الاطراف لاتخاذ  العراق ساحةً لتصفية الحسابات وتوجيه رسائل خارجية.

وأكد المصدر على مواصلة دعم الجامعة العربية لكافة الجهود والاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل حصر السلاح بيد الدولة وبسط نفوذ الدولة والقضاء على البؤر الارهابية وحفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوع العراق.
 

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية

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