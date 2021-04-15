تعديل السلوك.. محاضرة بـ تربية الطفولة المبكرة بـ الفيوم

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، بجامعة الفيوم محاضرة تثقيفية للطالبات بعنوان "تعديل السلوك" ضمن مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات تحت إشراف الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم ومدير المشروع، والدكتورة ابتسام محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية السادسة من واقع 18 دورة تدريبية مجانية ومختلفة المهارات والتى تستهدف تدريب 500 طالبة بمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم.

أقرأ أيضا :الزراعة: إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 205 مركزًا كمرحلة أولى للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.. وتوجيهات رئاسية بتحمل الدولة لتكاليف الهاسب وتقديم دعم 50 ألف جنيه

وشارك بالتدريب فيها الدكتورة سهير ميهوب أستاذ علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم، وشارك في التدريب اليوم عدد 25 طالبة من أبناء الكلية.

thumbnail_429253