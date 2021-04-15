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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعديل السلوك.. محاضرة بـ تربية الطفولة المبكرة بـ الفيوم

صدى البلد

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، بجامعة الفيوم محاضرة تثقيفية للطالبات بعنوان "تعديل السلوك" ضمن مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات تحت إشراف الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم ومدير المشروع، والدكتورة ابتسام محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية السادسة من واقع 18 دورة تدريبية مجانية ومختلفة المهارات والتى تستهدف تدريب 500 طالبة بمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم.

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وشارك بالتدريب فيها الدكتورة سهير ميهوب أستاذ علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم، وشارك في التدريب اليوم عدد 25 طالبة من أبناء الكلية.

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الطفولة المبكرة جامعه أطعمة تهدد الصحة النفسية

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