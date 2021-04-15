عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا كانت توصف السيدة زينب بـ المشيرة.. علي جمعة يجيب

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن السيدة زينب تربت فى حجر سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام، وإخواتها وأن سيدنا الحسين أكبر منها بعامين والحسن أكبر منها بـ4 سنوات، وهم تربوا جميعا فى بيت الفارس علي بن أبي طالب، والذى كان بطل من أبطال الحروب وكذلك عالم حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا مدينة العلم وعلي بابها)".


وأضاف جمعة، فى برنامج "مصر أرض الصالحين" تقديم الإعلامي عمرو خليل على القناة الأولى المصرية، أن السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها نصرت سيدنا الحسين نصرا مبينا، وأنقذت المتبقى من آل البيت فى وقتها، متابعا: "السيدة زينب فى حادثة الكساء يسأل بعض الناس هل هي كانت موجودة أم لا؟ هل كانت أمها عليها السلام فاطمة حامل فيها.. إذا فهي كانت موجودة".


وتابع: السيدة زينب كانت حكيمة آل البيت.. تعرف كيف تتكلم وكيف تدرس وأنها تبقى أم ترحل.. وهي أفادت أهل البيت كلهم، وعندما دخلت مصر دخلت بمجموعة من أهل البيت الكرام وكانت تقول.. أويتمونا أواكم الله ونصرتمونا نصركم الله وجعل الله لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيف مخرجا".

وأشار إلى أن السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها كانت توصف بـ"المشيرة" بسبب حكمتها الشديدة، مضيفا: "السيدة زينب توفيت عن عمر يناهز 56 عاما، مثل أخيها الحسين الذى عاش نفس السن قبل أن ينتقل إلى ربه"، مسترسلا: وهي كانت تكلم عبيد الله بن زياد قال من هذا – كان يشير إلى علي زين العابدين – الذى كان معها، قرد عليه قائلة: أما يكفيك أنك قتلت الحسين واحتضنت الطفل وقالت له اقتلني قبله، وهذه كانت جرأة منها، فسخر منها وقال دعوه لها فإن يذهب إلى نسائه".
 

الدكتور علي جمعة السيدة زينب

ترشيحاتنا

السعودية تطلق برنامج فرجت لسداد الديون عن السجناء المعسرين من المملكة و المقيمين

حسام موافي: القولون العصبي مرض نفسي.. فيديو

دعاء الصائم عند الإفطار .. سنة نبوية أجرها عظيم

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

مش دايما صح .. 5 عناصر هامة يجب توافرها قبل عملية الليزك

رئيس الوزراء: افتتاح عدة مشروعات كبري قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

رئيس الوزراء: افتتاح عدة مشروعات كبري قريبا.. والانطلاقة من الصعيد

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع "إينى" وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ