لماذا كانت توصف السيدة زينب بـ المشيرة.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن السيدة زينب تربت فى حجر سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام، وإخواتها وأن سيدنا الحسين أكبر منها بعامين والحسن أكبر منها بـ4 سنوات، وهم تربوا جميعا فى بيت الفارس علي بن أبي طالب، والذى كان بطل من أبطال الحروب وكذلك عالم حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا مدينة العلم وعلي بابها)".



وأضاف جمعة، فى برنامج "مصر أرض الصالحين" تقديم الإعلامي عمرو خليل على القناة الأولى المصرية، أن السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها نصرت سيدنا الحسين نصرا مبينا، وأنقذت المتبقى من آل البيت فى وقتها، متابعا: "السيدة زينب فى حادثة الكساء يسأل بعض الناس هل هي كانت موجودة أم لا؟ هل كانت أمها عليها السلام فاطمة حامل فيها.. إذا فهي كانت موجودة".



وتابع: السيدة زينب كانت حكيمة آل البيت.. تعرف كيف تتكلم وكيف تدرس وأنها تبقى أم ترحل.. وهي أفادت أهل البيت كلهم، وعندما دخلت مصر دخلت بمجموعة من أهل البيت الكرام وكانت تقول.. أويتمونا أواكم الله ونصرتمونا نصركم الله وجعل الله لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيف مخرجا".



وأشار إلى أن السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها كانت توصف بـ"المشيرة" بسبب حكمتها الشديدة، مضيفا: "السيدة زينب توفيت عن عمر يناهز 56 عاما، مثل أخيها الحسين الذى عاش نفس السن قبل أن ينتقل إلى ربه"، مسترسلا: وهي كانت تكلم عبيد الله بن زياد قال من هذا – كان يشير إلى علي زين العابدين – الذى كان معها، قرد عليه قائلة: أما يكفيك أنك قتلت الحسين واحتضنت الطفل وقالت له اقتلني قبله، وهذه كانت جرأة منها، فسخر منها وقال دعوه لها فإن يذهب إلى نسائه".

