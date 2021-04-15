اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك.. سعد الصغير يفجر مفاجأة.. فيديو

شيخ الحارة والجريئة

حل الفنان الشعبي سعد الصغير ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وسأل شيخ الحارة سعد الصغير "اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك" ليرد لازم السؤال ده.. وبعد ذلك قال لم اتزوج ولا مرة عرفي".



وأضاف سعد الصغير، أنه كان يقوم بعمل صداقات بدون ورق عرفي، لـ ترد المخرجة إيناس انت اعترفت قبل كده أنك تزوجت عرفي ليرد مرة أخري كانت نزوات فقط".



ولفت إلى أنه تسبب فى مشكلات كثيرة لـ زوجته ولكنها لم تترك البيت ولا مرة.



وأشار إلى أن زوجته سرها باتع وتعلم بالنزوات التى كان يرتكبها.



