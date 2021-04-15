تعرف على موقف مصابي الأهلي من قمة الزمالك

موقف الشناوي الأخير

كشف مصدر بالأهلي أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيكون جاهزاً لخوض مواجهة القمة امام الزمالك المقرر لها الاحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال المصدر ان الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أثبتت إصابته بكدمة قوية في الكتف وليس هناك كسر او شرخ وتناول بعض الأدوية التي من شانها تخفيف حدة الورم.

وأضاف أن وليد سليمان لاعب الوسط يعاني من ثقل في العضلة الخلفية وخضع لأشعة وسوف تظهر نتيجتها بعد قليل ويتحدد موقفه من القمة .

وأوضح أن موقف محمد الشناوي سوف يتحدد غداً بينما محمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وجونيور اجايي وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود خارج مواجهة القمة بشكل نهائي.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد قال ان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من غد الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.

