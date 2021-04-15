حقيقة استقالة وزراء من الحكومة الكويتية

أفاد ‏الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم بأن ما نشر في وسائل الإعلام عن استقالة عدد من الوزراء في الحكومة الكويتية غير صحيح علي الإطلاق.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتي ذكرت بأن وزير الداخلية الشيخ ثامر علي الصباح اصدر اليوم قرارا عاجلا حمل رقم 211 لسنة 2021 يقضي بمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.

ونص القرار في مادته الاولي علي مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون الإقامة اعتبارا من 2021/4/15 وحتى 2021/5/15

بينما نصت المادة الثانية علي من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الاجانب خلال الفترة المذكورة من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم له الترخيص بالإقامة ويتم ابعاده عن البلاد و لا يسمح له بالعودة

إليها مرة أخرى.

وأشار وزير الداخلية الي ان القرار يأتي بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، والدعوة لتحفيزهم لاستغلال الفرصة تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة الجديدة.