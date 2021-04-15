حلمي بكر ينفعل على الهواء بسبب مطربي المهرجانات.. فيديو

هاجم الموسيقار حلمي بكر، مطربي المهرجانات، خلال لقائه ببرنامج خط أحمر عبر فضائية الحدث اليوم.

وانفعل حلمي بكر، قائلا إن أصحاب المهرجانات قد يتسببون بضياع تاريخ مصر الفني، مطالبا بجهاز إعلامي من أجل توعية المواطنين بتاريخنا الفني، والتصدي لمطربي المهرجانات.

وأضاف حلمي بكر إنه عندما يتحدث أصحاب الفن الهابط عن الفنانين العظماء من محمد عبد الوهاب وأم كلثوم فأسألهم ما هي مؤهلاتك وابداعاتك فيقول إنه يغني مهرجانات، قائلا: “طول ما انا عايش هفضل أحافظ على الفن".

وتابع: “عندما مات خوفو هل قمنا بهد الهرم بالطبع لأ"، مؤكدا أن الهرم أحد المعالم أن مصر صاحبة 7000 سنة تراث.