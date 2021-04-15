عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر ينفعل على الهواء بسبب مطربي المهرجانات.. فيديو

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

هاجم الموسيقار حلمي بكر، مطربي المهرجانات، خلال لقائه ببرنامج خط أحمر عبر فضائية الحدث اليوم.

 

وانفعل حلمي بكر، قائلا إن أصحاب المهرجانات قد يتسببون بضياع تاريخ مصر الفني، مطالبا بجهاز إعلامي من أجل توعية المواطنين بتاريخنا الفني، والتصدي لمطربي المهرجانات.

 

وأضاف حلمي بكر إنه عندما يتحدث أصحاب الفن الهابط عن الفنانين العظماء من محمد عبد الوهاب وأم كلثوم فأسألهم ما هي مؤهلاتك وابداعاتك فيقول إنه يغني مهرجانات، قائلا: “طول ما انا عايش هفضل أحافظ على الفن".

 

وتابع: “عندما مات خوفو هل قمنا بهد الهرم بالطبع لأ"، مؤكدا أن الهرم أحد المعالم أن مصر صاحبة 7000 سنة تراث.

 

 

 

ام كلثوم محمد عبد الوهاب حلمي بكر مطربي المهرجانات تاريخ مصر

ترشيحاتنا

نظرة شاملة عن فولفو XC90 موديل 2021 داخل دولة الإمارات|صور

أساءا لي.. إيمان البحر درويش يكشف تفاصيل خلافه مع مصطفى كامل وهاني شاكر

بالحجاب للمرة الثانية.. ياسمين صبرى تثير الجدل بالتايجر

وفاة مكرم محمد أحمد| موعد الجنازة ومكان دفن الجثمان

بفستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هبيعك لعزرائيل.. محمد رمضان ينشر مقطع فيديو جديدًا| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

التنبؤ بالمناخ: ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من الجمعة وحتى الاثنين

أحمد مجاهد يكشف سبب أزمته مع شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ