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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎22 أبريل.. آخر موعد للتقديم بـ مسابقة أفضل ملصق لمصر المستقبل بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن المشاركة فى مسابقة القيمة المقامة فى جامعة حلوان العام الجامعى ٢٠٢-٢٠٢١ تحت عنوان " عيشها ببساطة " .

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جامعة القاهرة تطلق مسابقة حول تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن

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قبل ترشح "الخشت" لفترة جديدة .. تقدم في التصنيفات العالمية وتطويرعلى كافة الأصعدة .. تعرف على إنجازات جامعة القاهرة

‎شروط مسابقة افضل ملصق لمصر المستقبل

‎١- يسلم العمل بالطباعة الجرافيكية ( بانر ) سواء استخدمت التقنيات اليدوية او البرامج بالتقنيات الرقمية .

‎٢- ابراز دور الشباب فى بناء المستقبل من النواحي الدينية والثقافية والاخلاقية .

‎٣- ان يكون مقاس التصميم ٥٠سم * ٧٠سم .


‎ونوهت ادارة الجامعة عن اماكن تسليم الملصق وهو يسلم فى إدارة الاسر الطلابية بالادارة العامه لرعاية الشباب بملاعب الجامعة فى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق ٢٢ من ابريل مع احضار كارنية الكلية و البطاقة الشخصية .

وعلى جانب آخر .. كان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر.

وقررت اللجنة العليا للمسابقة طرح موضوع "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن" ليكون موضوعًا بحثيًا للمسابقة لعام 2021.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن اختيار موضوع المسابقة يأتي للتركيز على تنمية الريف المصري لدعم مشروع تطوير قرى الريف المصري، خاصة وأن المساهمة في بناء شخصية المواطن تعد أحد أهداف استراتيجية جامعة القاهرة المعلنة منذ 2017.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة يتم إعلان النتائج في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021، ويعقب ذلك توزيع الجوائز.


من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا للجائزة خصصت جوائز قيمتها 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 25 ألف جنيه للفائز الأول، و 15 ألفًا للفائز الثاني، و 10 آلاف للفائز الثالث، إلى جانب 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة 2000 جنيه لكل باحث.

جدير بالذكر أن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها.
 

جامعة القاهرة الخشت مسابقة افضل ملصق جامعه

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