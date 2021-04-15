ميرهان حسين تتقمص شخصية "غفران الغريب" في نسل الأغراب ..فيديو

تستمر الفنانة ميرهان حسين فى تقمص شخصيات الفنانات عن طريق استخدام الميكاب لتغير ملامحها، وهو ما نجحت فيه فى الكثير من الفيديوهات السابقة وذلك عبر حسابها على "انستجرام"



كشفت ميرهان حسين عن تجربة جديدة لها وهى تقمصها لشخصية غفران الغريب التي يؤديها النجم أمير كرارة في مسلسل "نسل الاغراب" وكتبت "كتع كسح كسل@karara.amir

#نسل_الاغراب"



نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.



المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.