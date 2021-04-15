عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تتقمص شخصية "غفران الغريب" في نسل الأغراب ..فيديو

مريهان حسين
مريهان حسين

تستمر الفنانة ميرهان حسين فى تقمص شخصيات الفنانات عن طريق استخدام الميكاب لتغير ملامحها، وهو ما نجحت فيه فى الكثير من الفيديوهات السابقة وذلك عبر حسابها على "انستجرام"


كشفت ميرهان حسين عن تجربة جديدة لها وهى تقمصها لشخصية غفران الغريب التي يؤديها النجم أمير كرارة في مسلسل "نسل الاغراب" وكتبت "كتع كسح كسل@karara.amir
#نسل_الاغراب"


نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.


المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

 

نسل الأغراب فيديو مسلسل نسل الاغراب ميرهان حسين فيديوهات غفران الغريب

ترشيحاتنا

أصل الحكاية | بين الواقع و السينما .. الأسد الفرنسي بيجو 504 يتصدر دور البطولة فى الشارع المصري

إصابة دنيا سمير غانم بفيروس كورونا وإلغاء إعلانها مع إحدى شركات الاتصالات

بالتعاون مع فاكسيرا.. الصحة: مصنعان لإنتاج لقاح كورونا .. وبدء عملية التصنيع قريبا

الكنيسة تصدر 3 وثائق لصالح الأسرة المصرية| عضو القومي للمرأة تكشف تفاصيلها

في مصر وبس.. الأقباط يُزينون أبواب الكنائس بفانوس رمضان بـ سوهاج

أبو العينين ينعى مكرم محمد أحمد: الصحافة المصرية فقدت كاتبا حرًا وطنيًا..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فريق مصري يفوز بمسابقة دولية لإعادة إعمار جامع النوري في العراق

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

إصابة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

بعد تألقه في مسلسل نسل الأغراب .. محمد سامى يوجه رسالة لـ محمد دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ