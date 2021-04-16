عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب تكشف عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر

النائب مجدى ملك،عضو
النائب مجدى ملك،عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب

تحدث النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،  خلال حواره لـ “ صدى البلد” ، عن أبرز التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر.

 

قال النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه فى الحقيقة قُدِر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحمل المسئولية على عاتقه، فى مرحلة عصيبة ، ودقيقة، وفاصلة في تاريخ الوطن، لاسيما عقب انهيار مؤسسات الدولة، خلال الفترات التى أعقبت ثورتي يناير، 30 يونيو ، والنجاح يأتى من الإرادة ، و الرؤية، والمقدرة على تحديد الأولويات، والقيادة السياسية أثبتت ذلك و بجدارة.

 

 

وأشار" ملك" خلال حواره،  لـ"صدى البلد" إلى أن  القطاع الزراعي، يعد أحد أهم القطاعات، التى عانت منها الدولة المصرية، خلال العقود الماضية بشكل كبير، و لو تراجعنا بالزمن إلى الوراء قليلاً لوجدنا أن القطاع،   كان يمثل نسبة 69% من ناتج الدخل القومي المصري، وذلك حتى نهاية السبعينات، ثم تراجع هذه المؤشر إلى أن وصل إلى 14% من ناتج الدخل القومي خلال السنوات الأخيرة.

 

 وتابع: لدينا مساحة ثابتة، من حصة مياه ثابتة، نظير زيادة سكانية غير طبيعية ، واليوم ذات المساحة، التى كانت تكفي 30 مليون مواطن، هى نفسها المساحة التى من المفترض أن يخرج منها غذاء ل100 مليون مواطن، وهذا يعد بمثابة التحدي الأكبر ، والذي يواجه كل دول العالم بشكل عام، والدولة المصرية بشكل خاص. 

 

و أوضح أن الفجوة الغذائية الموجودة، تحدى، وعائق كبير يقف أمام أي مسئول، يتولى المسئولية، لذا كان من المحتم أن  يكون توفير الغذاء للشعب المصري، من الأولويات الملحة التي يوليها فخامة الرئيس اهتمام كبير خلال المرحلة الأخيرة، لمواجهة مشاكل الغذاء .

مجلس النواب القطاع الزراعى حصة مياه الدخل القومي الفجوة الغذائية

موضوعات متعلقة

زراعة النواب توضح فوائد تطوير نظم الرى الحديث

ترشيحاتنا

أهالى كفر ميت العز فى الدقهلية للمسئولين: أسلاك الكهرباء تعرض أرواحنا للخطر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 4 -2021 والقنوات الناقلة

بعد تكليفات الرئيس بتطويرها.. العباسية أسسها الخديوي عباس لطلبة الكلية الحربية وسكنها جمال عبد الناصر

في 6 خطوات.. أهم النصائح لقائدي السيارات أثناء فترات الصيام

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

تحديد الأربعة الأساسيين بجوار تابوت الأمير فيليب في جنازته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

موجود في كل منزل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج الاكتئاب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ