زراعة النواب تكشف عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر

تحدث النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال حواره لـ “ صدى البلد” ، عن أبرز التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر.

قال النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه فى الحقيقة قُدِر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحمل المسئولية على عاتقه، فى مرحلة عصيبة ، ودقيقة، وفاصلة في تاريخ الوطن، لاسيما عقب انهيار مؤسسات الدولة، خلال الفترات التى أعقبت ثورتي يناير، 30 يونيو ، والنجاح يأتى من الإرادة ، و الرؤية، والمقدرة على تحديد الأولويات، والقيادة السياسية أثبتت ذلك و بجدارة.

وأشار" ملك" خلال حواره، لـ"صدى البلد" إلى أن القطاع الزراعي، يعد أحد أهم القطاعات، التى عانت منها الدولة المصرية، خلال العقود الماضية بشكل كبير، و لو تراجعنا بالزمن إلى الوراء قليلاً لوجدنا أن القطاع، كان يمثل نسبة 69% من ناتج الدخل القومي المصري، وذلك حتى نهاية السبعينات، ثم تراجع هذه المؤشر إلى أن وصل إلى 14% من ناتج الدخل القومي خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: لدينا مساحة ثابتة، من حصة مياه ثابتة، نظير زيادة سكانية غير طبيعية ، واليوم ذات المساحة، التى كانت تكفي 30 مليون مواطن، هى نفسها المساحة التى من المفترض أن يخرج منها غذاء ل100 مليون مواطن، وهذا يعد بمثابة التحدي الأكبر ، والذي يواجه كل دول العالم بشكل عام، والدولة المصرية بشكل خاص.

و أوضح أن الفجوة الغذائية الموجودة، تحدى، وعائق كبير يقف أمام أي مسئول، يتولى المسئولية، لذا كان من المحتم أن يكون توفير الغذاء للشعب المصري، من الأولويات الملحة التي يوليها فخامة الرئيس اهتمام كبير خلال المرحلة الأخيرة، لمواجهة مشاكل الغذاء .