إصابة ٤ أشخاص فى حادث تصادم مقطورة قصب مع بيجو بقنا الزراعى

أصيب ٤ أشخاص في حادث تصادم وقع بين مقطورة قصب و سيارة بيجو، بطريق قنا الزراعي الشرقي، أمام قرية السمطا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بوقوع حادث تصادم بين مقطورة قصب و سيارة بيجو، في المسافة بين قريتى السمطا و أولاد عمرو.

نتج عن الحادث إصابة ٤ أشخاص، تنوعت ما بين سحجات و كدمات وكسور، استدعت نقلهم إلى المستشفى.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ ٣ سيارات، لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تمكنت الأجهزة المعنية من تسيير حركة المرور بالطريق بعد رفع آثار الحادث، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم مقطورة قصب مع سيارة بيحو

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