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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

في إطار مبادرة "هي تستطيع" .. كاهن: لا يوجد مستند ديني يشرع الختان

فعاليات مبادرة هي
فعاليات مبادرة "هي تستطيع"

قال القمص رفائيل ثروت كاهن كنيسة مارمينا بفم الخليج ، واستشاري بأسقفية الخدمات العامة، إن الهدف الأول للمبادرة التي أطلقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمقر البابوي بالقاهرة أمس، هو تدعيم جهود الدولة في استراتيجية مصر القومية للسكان، والتي تقوم على مبادرات الوثائق الهامة لدعم المرأة وتنظيم الأسرة وإيجاد حلول للمشاكل التى تواجهها، إلي جانب إيجاد حلول للمشكلة السكانية من خلال توعية الأباء والأمهات لتربية أبناءهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مبادرة "هي تستطيع" التى أطلقتها الكنيسة أمس، تختص بالتحديد في قضايا العنف ضد المرأة ، والتى ترفضها الكنيسة بكل الاشكال، وكذلك العنف الجسدي واللفظي، مشددا على قضية ختان الإناث والرفض التام لها لأن الختان عبارة عن انتهاك عام لحقوق الانسان، كما لا يوجد سند ديني يدعوا الي هذا الفعل الجسيم.

ولفت "القمص" إلي أن الوثيقة التي أصدرتها الكنيسة أمس بشأن المبادرة تؤكد احتياج مصر التام إلى تضافر كافة الجهود من خلال رجال الدين المسيحي والإسلامي، لدعم جهودها التنموية المستقبلية، وذلك إستنادا على الجانب الديني والذي يعد احد عوامل التي يصغي اليها الشعب المصري وتساعد في تقويمه، مناشدا جموع الشعب المصري بالإطمئنان، وذلك لأن الأزهر والكنيسة يسندون الدولة المصرية بكل قوة وجهودها المبذولة في قضايا التنمية والتوعية، من خلال المبادرات مع الوزرات المختلفة أبرزها في قضية منع الهجرة غير الشرعية.

وأختتم القمص رفائيل ثروت الاستشاري بأسقفية الخدمات العامة بأن الكنيسة لديها العديد من البرامج الاقتصادية والتدريبات المهنية وبرامج محو الأمية، بما يخدم جهود مصر في جميع المجالات التنموية التى تهدف إليها مصر ومجالسها القومية.

من جانبه أكدت ابتسام السجيع مسؤول مشروع تعزيز قدرات رجال الدين، علي ضرورة الإهتمام بالقضايا السكانية وتنظيم الاسرة لنشر التوعية، مشيرة إلي أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية أطلقت أمس مبادرة "هي تستطيع " من خلال ثلاث وثائق هامة وهم "العنف ضد المرأة - ختان الإناث - وتنظيم الاسرة".

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هدف الكنيسة الأول من خلال تلك المبادرة هو نشر التوعية لأبناءها وعرض رأيها في هذه القضايا، والنابع من الاهتمام بالمشاكل التي تواجها الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية ولعل أبرزها قضية الزواج المبكر المنتشر في المناطق الريفية و صعيد مصر، وذلك عملا بمشاركتها في خطة الدولة الخمسية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من 2018 لـ 2020 لتنظيم الاسرة والسكان. 

ولفت السجيع إلي أن الكنيسة ستولي اهتمامها الفترة القادمة علي قضايا محو الامية، وتمكين المرأة عبر توفير مشاريع اقتصادية، بجانب الاهتمام بـ "ذوي الإعاقة" وأصحاب القدرات الخاصة، مؤكدة ان دور الكنسية ورجال الدين المسيحي ليس ديني فقط وإنما عليهم المشاركة الفعالة في قضايا الدولة الاجتماعية ولعب دور مؤثر بها.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطلقت أمس مبادرة لدعم الفتيات والسيدات المكافحات اللاتي يحققن إنجازات لأنفسهن ولأسرهن، تحت عنوان "هي تستطيع"، واستضاف المقر البابوي بالقاهرة فعاليات إطلاق المبادرة التي تقوم على تنفيذها أسقفية  الخدمات العامة والاجتماعية بالاشتراك مع المكتب البابوي للمشروعات.

 

الكنيسة هي تستطيع الأزهر الكنيسة القبطية الارثوذكسية ظيم الأسرة

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