محمد صلاح في خطر .. هاري كين يستهدف صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام ضيفا على نظيره إيفرتون، اليوم، الجمعة، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” .

موعد مباراة ايفرتون ضد توتنهام والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ايفرتون ضد توتنهام في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .

ويستهدف هاري كين عبور محمد صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حيث يتساوى الثنائي في عدد الأهداف 19 لكل منهما .

وفي حالة تسجيل هاري كين هدف في مباراة اليوم فإنه يحقق رقم مميزا جديدا بمعادلة رقم تيري هنري مهاجم آرسنال السابق الذي سجل 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي .

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي :

استطاع محمد صلاح فى رفع رصيد من الأهداف إلى 19 هدفا متساويا مع هارى كين صاحب المركز الأول بنفس رصيد الأهداف .

ويحتل برونو فرينانديز، مهاجم مانشستر يونايتد، المركز الثالث فى جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، ويقع دومينيك، مهاجم إيفرتون، فى المركز الرابع برصيد 14 هدفا.

ويأتى باتريك بامفورد، مهاجم ليدز يونايتد ، فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، ثم يأتى هيونج سون مهاجم توتنهام في المرتبة السادسة برصيد 13 هدفا، وفى المركز السابع جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتى، برصيد 12 هدفا.

ايفرتون ضد توتنهام

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على إيفرتون، والحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.



كان توتنهام خسر أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي



في المقابل يطمح إيفرتون في تعميق جراح توتنهام بتحقيق الانتصار عليه، وخطف المركز السابع منه.



يذكر أن مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز إيفرتون على توتنهام بهدف دون رد، سجله دومينيك كالفيرت .



ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إيفرتون صاحب المركز الثامن.