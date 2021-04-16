بملابس كاجوال .. إبنة عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور

سترة قطنية بأكمام مكشوفة

حرصت نور أبنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسيم على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نور عمرو دياب في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت سترة قطنية بأكمام مكشوفة باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه بنطلون جينز فاتح.

أنتعلت نور عمرو دياب حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، وأرتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك، بالإضافة إلي ذلك لم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، فيما أرتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نور عمرو دياب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تستخدم مستحضرالتجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعي.