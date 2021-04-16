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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك يخضع لمسحة كورونا اليوم

صدى البلد

يخضع طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لإجراء مسحة كورونا اليوم الجمعة، تمهيدا لإدارة المباراة المرتقبة بعد غد الأحد.


ويلتقي النادي الأهلي غريمه التقليدي، الزمالك بعد غد “الأحد”،في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.


وتستعد لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة للإعلان عن طاقم حكام قمة رمضان فور ظهور نتيجة مسحة فيروس كورونا.


وتسببت مباراة القمة بين الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك المقرر إقامتها بعد غد “الأحد”،ضمن مؤجلات الدورى الممتاز فى أزمة بين الفارس الأبيض واتحاد الكرة.
 

ورفعت القلعة البيضاء، شعار لا الحكم المصري والتمسك باستقدام طاقم أجنبي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء في وقت سابق باللجوء إلى التحكيم الأجنبي لإدارة لقاءات القمة.

 

وتمكست لجنة اتحاد الكرة المؤقتة، باسناد إدارة قمة رمضان إلى طاقم مصري وتجاهلت إرادة الزمالك وتضامن الأهلي لاحقا لتواجد حكم أجنبي لإدارة قمة رمضان.


ويستعرض “صدى البلد”،أسباب تمسك لجنة الجبلاية المؤقتة بالاستعانة بحكام مصريين لإدارة قمة رمضان.


الزمالك يرفض

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر إقامتها بعد غد “الأحد”، لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

 

الأهلي يرحب فى البداية

رحب النادي الأهلي بتعيين حكام مصريين لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، التي ستقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة.

الخطيب يتضامن مع الزمالك

عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، مؤكدًا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم الأحد المقبل، لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

 

وأضاف الخطيب، حسب الموقع الرسمي للنادي، أنه عندما التقى رئيس اللجنة المؤقتة فى اتحاد الكرة، قبل يومين، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، التي أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير ‏الرياضة،أبدى رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري.

 

وأشار إلى أن كان رد ‏رئيس الأهلي واضحًا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن.‏

 

الجبلاية تتمسك بالمصري

رفعت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة شعار التمسك بالحكم المصري لإدارة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك.

 

وفندت الجبلاية دفوعها وأسبابها للتمسك بطاقم مصري أن قمة رمضان ستقام بحكام مصريين بسبب إقامتها وسط الموسم ولن تؤثر على حسم اللقب، وبدون جماهير.

 

واستندت الجبلاية إلى وجود تقنية الفيديو التي تساعد الحكم، وعدم وجود ضغوط على مجلس إدارة اتحاد الكرة.

 

كما أشارت الجبلاية فى معرض دفوعها إلى أن الحكام المصريين يشاركون في ادارة مباريات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

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