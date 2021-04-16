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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقلد آبل.. مفاجأة صادمة لمنتظري هواتف Huawei P50 من هواوى

مفاجآة صادمة لمنتظرى
مفاجآة صادمة لمنتظرى هواتف Huawei P50 من هواوى

كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية، ستصدر هواتفها الرائدة Huawei P50 بدون شواحن فى العلبة الرئيسية الخاصة بها وذلك على خطى شركات مثل آبل وسامسونج وشاومى. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن هواوى ستلجأ إلى التخلي عن الشواحن مع هواتف Huawei P50 لعدد من الأسباب القهرية الأخرى غير الالتزام والمحافظة على البيئة من التلوث التكنولوجى. 

 

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ومن ضمن الأسباب التى ستجعل هواوى تتراجع عن إصدار Huawei P50 بشواحن النقص الهائل فى الرقائق وأشباه الموصلات التى تعانى منه كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم، ومنها شركات الهواتف الذكية بوجه خاص، الأمر الذى قد يؤدى ارتفاع الأسعار .  


وستكون هواتف Huawei P50 عبارة عن 3 هواتف هى :  P50 و P50 Pro و +P50 Pro ، وستأتى بشاشات منحنية من الجانبين بقياسات مختلفة ونماذج مختلفة مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم ، ومعدل التحديث 120 هرتز.  


وستعمل هواتف Huawei P50 بمعالجات من نوع Kirin 9000، مع سعتين للذاكرة التخزينية هما 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.


وستصدر هواتف Huawei P50 بأربعة ألوان هى الأبيض والأسود والأزرق والبيج ، ومن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي في اثنين على الأقل من هواتف سلسلة P50  هو Sony IMX800  من شركة سونى اليابانية، وهو أول مستشعر مقاس 1 بوصة مصمم للهواتف الذكية. 
 

هواتف Huawei P50 هواوي آبل هواتف بدون شواحن التلوث التكنولوجى

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