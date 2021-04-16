اتحاد طلاب جامعة القاهرة: الأنشطة مستمرة أونلاين لمواجهة كورونا

كشف مؤمن أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة والتي اطلقتها الجامعة بمختلف الكليات خلال هذه الفترة .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن الأنشطة مستمرة "أونلاين" من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بكليات الجامعة ، في مختلف المجالات والتخصصات الثقافية والفكرية والفنية ، إضافة إلى الغناء والعزف والشعر ، فجميع هذه الانشطة تطرح إليكترونيا ، منعا للتجمعات الطلابية خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .

وأضاف ، إن الجامعة تعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في طرح هذه الأنشطة بشكل أكبر وبتخصصات ومجالات اوسع ، ومشاركة جميع الطلاب فيها ولكن وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الجامعة ، على حسب الوضع الصحي خلال هذه الفترة .

اقرأ أيضا :

وكان رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ، قد أوضح إن هناك العديد من الدورات التدريبية التي تطرح الكترونيا خلال هذا الفصل الدراسي للطلاب ، لتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات والتخصصات مثل الدورات التي تطرح في اجتياز المقابلة الشخصية ، وإعداد السيرة الذاتية ، ومهارات العرض والتقديم .

وتطرح هذه الدورات من خلال منصة "زووم" ، كما أنه سيتم طرح أبحاث ومسابقات أخرى خلال الفترة القادمة في تحقيق مصر للتنمية المستدامة 2030 ، بالإضافة إلى دورات أخرى يتم طرحها في "مهارات القيادة الفاعلة" لتحقيق الاستفادة من هذه الدورات .