إيمان البحر درويش : بحب صوت شيرين رغم اختلافي معها.. وأنغام لها رأي معجبنيش

قال المطرب إيمان البحر درويش أن الفن أذواق معلقا أنه “لو واحد قال انه مبيحبنيش مينفعش اقوله لا واى واحد لو قال مبيحبنيش براحته”.

وأضاف درويش خلال لقاء له لبرنامج العرافة عبر فضائية المحور انني “بحب صوت شيرين رغم اختلافي معها” مشيرا إلى أن انغام قالت رأي معجبنيش لما قالت الفن ليس رسالة وهي جملة انا أكررها دائما ان الفن رسالة".

وتابع المطرب إيمان البحر درويش أن الفن رسالة عظيمة مؤكدا أنه لو مش فاهمة رسالتك ايه فى الفن يبقى لازم تعرفيها".

وأشار درويش إلى انه أنا لا اتحدث على صوتها فصوتها مميز لكنها لا تعبر عني مؤكدا ان المواقف الشخصثية للفنان تؤثر على شكل المعجبين.