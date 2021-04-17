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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 4 .. الخديوي يحاول قتل غزل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي


شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل اللي مالوش كبير تطورات كبيرة ويبحث الجمهور عن تفاصيلها وسنتابع هنا أحداثها وتفاصيلها كاملة فالنجمة ياسمين عبد العزيز تبحث عن طريقة للتخلص من زوجها وتستعين بالخديوي حتي يستطيع تخليصها منه وسنتابع التفاصيل خلال التقرير التالي


انتهت حلقة امس علش مشهد غزل وهي تطلب من الخديوي ان يقتل زوجها وبدأت حلقة اليوم برد الخديوي علي طلبها بانه لا يقوم بقتل الناس وانما يقوم بحمايتهم وتقوم بتذكرته بشخص قتله في السابق وتقوم لتغادر ليوقفها ويطلب منها ان تجلس لانه طلب منها ان احتاجت شئ تأتي له وتطلب ما تريد ويطلب منها رؤية هاتفها ويطلبها ان هاتفها مراقب ويطلب منها تغيير هاتفها والتواصل معه من خلال الماسنجر ثم تغادر

بعد ان تغادر غزل يتصل بها ويخبرها بانه يريد معرفة من هو زوجها لترفض طلبه وتقول له اذا وافقت علي قتله سأخبرك بشخصيته

ونذهب الي زوجة الخديوي التي تجلس مع والدها وتتصل كثيرا بسيف حتي تقول له ان والدها في انتظاره ويخبرها انه سيقوم بانهاء بعض الاعمال والعودة الي المنزل.
وتنتهي هذه الحلقة بصدمة غزل ان الخديوي ذهب ليقتلها وسنتابع الاحداث الجديدة غدا.

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير
مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل
ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير 
قناة cbc وcbc دراما
- قناة art حكايات.
- منصة Watch iT.

الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى االي مالوش كبير

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