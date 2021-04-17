عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية

صدى البلد

أعرب رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، عن استعداده لإجراء لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون دون أي شروط مسبقة.

وقال سوجا، خلال مؤتمر افتراضي نظمه الجمعة مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "مستعد شخصيا أن التقي الرئيس كيم جونج أون دون أي شروط مسبقة، أنا مصمم على العمل في الخطوط الأمامية في سبيل حل قضية المختطفين وإقامة علاقات مثمرة مع كوريا الشمالية".

وسبق أن أعرب سوجا مرارا دعمه لنهج رئيس الوزراء الياباني السابق، شيندزو آبي، إزاء العلاقات مع كوريا الشمالية، التي تقول طوكيو إن استخباراتها اختطفت مجموعة من المواطنين اليابانيين.

وتسعى اليابان إلى معالجة قضية الرعايا اليابانيين الذين خطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينيات والثمانينيات، وتضع هذه القضية بين أولوياتها.

وأقرت كوريا الشمالية في 2002 بخطف 13 مواطنا يابانيا وسمحت لـ5 منهم بالعودة إلى اليابان.

وتقول بيونج يانج إن الـ8 الآخرين قد ماتوا، لكنها لم تقدم دليلا على وفاتهم، فيما تؤكد طوكيو أن 17 مواطنا يابانيا على الأقل لا يزالون مخطوفين وتشتبه في أن أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية أخفت عشرات آخرين.

ترشيحاتنا

تعرف على مواقيت الصلاة لليوم السبت 17 أبريل

بتقنية 5G.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Nokia G10 الجديد

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

كان فيه ضباط فى الداخلية بيشتغلوا مع الإخوان..عمرو أديب يكشف مدى شفافية "الاختيار2"

كله تمام.. سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل القمة

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الحج بشأن العمرة

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ