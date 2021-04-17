البنتاجون : القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان سيعود معظمها إلى الولايات المتحدة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان سيعود معظمها إلى قواعد داخل الولايات المتحدة.



وذكر "البنتاجون"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، "إنه قد يضطر إلى زيادة القوات في أفغانستان لضمان انسحاب منظم"، كما أشار إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مصير المتعاقدين المدنيين في أفغانستان بعد قرار سحب القوات الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد الأربعاء الماضي، أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بسحب جميع قوات بلاده من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أدت إلى تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان.