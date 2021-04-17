بسمة وهبه تشوق جمهورها للحلقة المقبلة لبرنامجها "العرافة"

شوقت الإعلامية بسمة وهبه جمهورها للحلقة الجديدة من برنامجها الرمضاني “العرافة”، ونشرت صورة مع كابتن عبد الناصر زيدان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت وهبة عبر الصورة معلقة :"الليله وحوار ساخن جدا مع كابتن عبد الناصر زيدان ال٧:٣٠ ع قناه المحور".



وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبه صورة من كواليس برنامجها الرمضاني الجديد "العرافة"، المقرر عرضه بعد الفطار مباشرة على قناة المحور.



حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبه الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.