محافظ البحيرة يعلن إنشاء محطة رفع صرف صحي بأبو المطامير

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٦٢٥ م٢ تبرع أحد المواطنين الواقعة بحوض البسطويسى قرية كوم الفرج زمام ناحية الياسينية مركز أبو المطامير.

وكان ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

وأكد محافظ البحيرة أنه جارٍ إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

يذكر أن محافظ البحيرة أعلن كذلك توسعة محطة معالجة صرف صحى بمساحة 1 فدان و12 قيراطا و9 أسهم لتصبح المساحة الإجمالية لها بعد التوسعة 9 أفدنة و12 قيراطا و9 أسهم بناحية زاوية غزال بمركز دمنهور.

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