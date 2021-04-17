إيقاف نشاط كرة السلة في مصر من أجل الزمالك

استقر اتحاد كرة السلة مع الأندية، على إيقاف النشاط ابتداءًا من 30 أبريل الحالي بسبب مشاركة الزمالك ببطولة إفريقيا.

ووافق ممثلو أندية الدوري خلال اجتماعهم بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة ظهر اليوم السبت بالأغلبية، على تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري السوبر لما بعد انتهاء مشاركة الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية BAL.

واتفق الحاضرون على خوض مواجهات دور الـ 8 بدوري السوبر ومواجهات نصف نهائي ونهائي كأس مصر المقرر له يوم 29 أبريل الجاري ثم إيقاف النشاط واستكماله بعد عودة الزمالك من البطولة الافريقية.

