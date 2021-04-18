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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 18-4-2021

صدى البلد

استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاحد الموافق 18-4-2021، بعد ارتفاعه علي مستوي الأعيرة المختلفة بمتوسط 3 جنيهات أمس السبت  في محلات الصاغة .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 881 جنيها .

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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الاشهر تداولا في سوق الذهب نحو 771 جنيها.
وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 661 جنيها .
وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الادني فئة نحو 514 جنيها .
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها واوقية الذهب نحو 27.404 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال محلات الصاغة

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