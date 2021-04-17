محاولة لاغتيال رئيس بيلاروسيا وأبنائه

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، عن اكتشاف محاولة لاغتياله.

وقال الرئيس البيلاروسي، وفق ما نقلته "روسيا اليوم"، إنه تم التخطيط لها بموافقة القيادة العليا الأمريكية.

فيما كشف عن أن قوات الأمن البيلاروسية أوقفت مجموعة مدعومة من واشنطن خططت لاغتياله هو وأبنائه.

وعرضت قناة "ONT" التلفزيونية مقتطفات من حديث الرئيس البيلاروسي: "لقد احتجزنا المجموعة، وأظهروا (أفراد المجموعة) كيف تم التخطيط للعملية بالكامل".

وتابع: "ثم اكتشفنا بوضوح عمل القوات الأجنبية الخاصة، على الأرجح وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (الأمريكي) - لا أعرف أيًا من الأمريكيين يعمل هناك. اكتشفنا برغبتهم في القدوم الى مينسك والبدء في تنظيم محاولة اغتيال الرئيس والأطفال".