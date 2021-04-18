فيديوجراف.. كواليس دخول محمد هنيدي في لعبة ببجي

أعلن الفنان محمد هنيدي مشاركته في لعبة ببجي بصوته، بعد تحقيق اللعبة انتشارًا واسعًا في المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم.

محمد هنيدي ببجي

وظهر محمد هنيدي خلال البرومو الترويجي الذي نشره على صفحته الرسمية بـ إنستجرام، ليعلن صدور لعبة ببجي بصوت محمد هنيدي بدءًا من 4 رمضان الجاري.

ولعبة ببجي مملوكة لعملاق التكنولوجيا الصينية شركة تنسنت، التي أعلنت خلال مارس الماضي تجاوز عدد مرات تنزيل اللعبة مليار عملية خارج الصين.

لمزيد من التفاصيل حول مشاركة محمد هنيدي في لعبة ببجي شاهد الفيديوجراف الآتي: