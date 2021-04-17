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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم الكوميديا الذي لا يُقهر.. تفاصيل مشاركة محمد هنيدي في لعبة ببجي موبايل

محمد هنيدى
محمد هنيدى

تحتفل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بشهر رمضان المبارك من خلال التعاون المشوق مع أحد أشهر الممثلين الكوميديين في العالم العربي وهو المبدع محمد هنيدي.

وسيجلب محمد هنيدي روح الفكاهة وأسلوبه الفريد إلى لعبة ببجي موبايل عبر مجموعة من الأنشطة المباشرة داخل اللعبة ليبثّ الأجواء الترفيهية والمرحة بين لاعبي ببجي موبايل ولينشر السعادة طوال شهر رمضان الكريم والعيد.

وسترتقي احتفالات ببجي موبايل الرمضانية إلى مستويات جديدة بفضل هذه الشراكة المشوقة مع محمد هنيدي، والتي تم الإعلان عنها من خلال مقطع دعائي مضحك متوفر للمشاهدة الآن. 

وسيشمل التعاون حزمة صوتية فريدة تم إنشاؤها حصرياً للعبة ببجي موبايل بواسطة محمد هنيدي، والتي تتيح للاعبي ببجي موبايل إعطاء أوامر داخل اللعبة لزملائهم في الفريق باستخدام صوت وسلوكيات هنيدي التي يشتهر بها. وسيتم إصدار حزمة الصوت في عيد الفطر، وستكون متوفرة لفترة محدودة فقط.

حزمة الصوت هي مجرد البداية في تعاون لعبة ببجي موبايل والفنان الكوميديّ الشهير. وسينضم محمد هنيدي إلى بطولة نجوم ببجي موبايل القادمة (PMSC) التي ستقام خلال شهر رمضان كقائد رياضي خاص إضافي. وسيواجه هنيدي في وقت لاحق من الشهر الفضيل بعضاً من أفضل لاعبي البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بث مباشر مشوق ومضحك ستتم مشاركة تفاصيله قريباً.

وكان أعلن الفنان محمد هنيدي عن المفاجأة التي تحدث عنها قبل أيام لتشويق متابعيه، وهي مشاركته في لعبة «ببجي موبايل» بدءا من عيد الفطر المبارك.

شاهد .. محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة للجمهور

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وظهر «هنيدي» خلال الفيديو، قائلا: استنونا في العيد هنلعب بابجي موبايل بصوتي، بحنجرتي، وإن شاء الله هنكسر الدنيا».

ونشر محمد هنيدي، مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك و علق قائلا : «في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا هتلعبوا بصوت هنيدي PUBG MOBILE.

وكان هنيدي قد شوق جمهوره من خلال حسابه على تويتر، وأخبرهم أن ينتظروه رابع أيام شهر رمضان.

محمد هنيدى 

وكتب: "انتظروني يوم ١٦ أبريل "٤ رمضان" .. شيء ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد"، وتوقع الجمهور أن يروج لحلقته مع رامز جلال بعدما ظهر في برومو البرنامج.

علق الفنان محمد هنيدي على صورة لكريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مع صديقته جورجينا .

وكتب هنيدي على الصورة قائلا: "امسح البوست يا فنان إحنا في رمضان".

يذكر أن  محمد هنيدي سخر من ظهوره في البرومو الدعائي لبرنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان علي فضائية mbc مصر.

ونشر "هنيدي" صورته من البرومو، وكتب ساخرًا عبر صفحته علي موقع "فيسبوك": "ياريت أي مصمم جرافيك شاطر، يعدل لي في الصورة ويحولني لسوبر مان".

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