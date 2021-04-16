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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة للجمهور

صدى البلد

أعلن الفنان محمد هنيدي عن المفاجأة التي تحدث عنها قبل أيام لتشويق متابعيه، وهي مشاركته في لعبة «ببجي موبايل» بدءا من عيد الفطر المبارك.

وظهر «هنيدي» خلال الفيديو، قائلا: استنونا في العيد هنلعب بابجي موبايل بصوتي، بحنجرتي، وإن شاء الله هنكسر الدنيا».

ونشر محمد هنيدي، مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك و علق قائلا : «في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا هتلعبوا بصوت هنيدي PUBG MOBILE.

وكان هنيدي قد شوق جمهوره من خلال حسابه على تويتر، وأخبرهم أن ينتظروه رابع أيام شهر رمضان.

وكتب: "انتظروني يوم ١٦ أبريل "٤ رمضان" .. شيء ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد"، وتوقع الجمهور أن يروج لحلقته مع رامز جلال بعدما ظهر في برومو البرنامج.

علق الفنان محمد هنيدي على صورة لكريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مع صديقته جورجينا .

وكتب هنيدي على الصورة قائلا: "امسح البوست يا فنان إحنا في رمضان".

يذكر أن  محمد هنيدي سخر من ظهوره في البرومو الدعائي لبرنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان علي فضائية mbc مصر.

ونشر "هنيدي" صورته من البرومو، وكتب ساخرًا عبر صفحته علي موقع "فيسبوك": "ياريت أي مصمم جرافيك شاطر، يعدل لي في الصورة ويحولني لسوبر مان".

https://fb.watch/4VFG0EHnsD/

 

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