تمزيق تيشيرت مجدى قفشة خلال مقلب رامز عقله طار

وقع محمد مجدى قفشة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر ضحية رامز جلال الليلة فى برنامجه "رامز عقله طار".

ودخل قفشه فى حالة رعب عقب إلقاءه من كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، داخل حمام السباحة من ارتفاع 13 مترا.



وبدأ لاعب النادى الاهلى فى الصراخ داخل حمام السباحة قائلا "مش بعرف اعوم".

وعقب خروج قفشة من حمام السباحة اكشفت تمزق التيشيرت الخاص به خلال المقلب.



وقال قفشة لرامز جلال:" امى كانت بتقولى نفسى اشوفك مع رامز جلال".



وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

https://m.youtube.com/watch?v=6fBbY_c-e34