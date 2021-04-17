كيفية وشروط التقدم لـ رؤساء ومساعدي لجان الثانوية الأزهرية 2021

كشف الأزهر الشريف، عن آلية التقدم لرؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية 2021.

شروط التقديم

واشترط الأزهر في المتقدمين، عدة شروط وهي:



1) أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف وعلى رأس العمل وألا تقل درجته في الكادر عن ( معلم خبير ) .

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2) عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم ضمن طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020 / 2021م .

3) ألا يكون محالًا للتقاعد أثناء انعقاد لجان امتحانات الشهادة الثانوية .

4) عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية والمشاركة في أعمال الملاحظة والشفوي للشهادة الثانوية واللجان الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية .



5) ألا يكون حاصلًا على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشـرة أيام في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 .

6) ألا يكون حاصلًا على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام في أي مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 .

7) ألا يكون صدر بحقه قرارًا بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة ( 75 ) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ( 251 ) لسنة 2012 .

8) ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .

9) ألا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوي في ذات المدة المقررة للندب .