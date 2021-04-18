آداب حلوان توجه تعليمات حول كيفية التسجيل لعمل الكارنيه الجامعي

ناشدت كلية الآداب بجامعة حلوان جميع طلاب الفرقة الأولى من الطلاب الباقين للإعادة وحملة المؤهلات العليا والمحولين من كليات أخرى ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والوفدين بالاضافة الى طلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة الدخول على موقع الكلية لعمل الكارنيهات.



وأفادت الكلية بأن على جميع هؤلاء الطلاب الدخول على موقع الكلية حتى يتثنى لهم عمل الكارنيهات الخاصة بالكلية، ويمكن للطلاب الدخول على الموقع من خلال اللينك التالي:-

http://app2 >helwan.edu.eg/Helwan/ArtHelwanW

ونبهت الكلية على الطلاب، أنه يجب أن يتم اختيار وإدخال صورة شخصية مناسبة مواصفات الصورة من خلفية مناسبة ووضوح الشخص وليست صورة شخصية يتم إلتقاطها من الهاتف المحمول .



وبدأ مركز اللغات الأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان في تسليم شهادات الطلاب الذين خاضوا اختبار المركز اللغة الإنجليزية، والتى تم عقدها خلال شهر مارس يوم 23/3/2021 .



وقال مسؤول مركز اللغات، إنه يتم تسليم الشهادات فى مقر المركز بالحرم الجامعي بجامعة حلوان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا .

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء استخراج الشهادة .

وأعلنت جامعة حلوان تنظيمها مسابقة في تلاوة وتسميع القرآن الكريم وذلك لطلاب المدينة الجامعية بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان.

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، مضيفاً أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة رياضيًا وفنياً وثقافياً وأكاديمياً، وخاصةً فى ظل احتوائها على تخصصات نادرة.