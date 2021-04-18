عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان توجه تعليمات حول كيفية التسجيل لعمل الكارنيه الجامعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ناشدت كلية الآداب بجامعة حلوان جميع طلاب الفرقة الأولى من الطلاب الباقين للإعادة وحملة المؤهلات العليا والمحولين من كليات أخرى ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والوفدين بالاضافة الى طلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة الدخول على موقع الكلية لعمل الكارنيهات.


وأفادت الكلية بأن على جميع هؤلاء الطلاب الدخول على موقع الكلية حتى يتثنى لهم عمل الكارنيهات الخاصة بالكلية، ويمكن للطلاب الدخول على الموقع من خلال اللينك التالي:-
http://app2 >helwan.edu.eg/Helwan/ArtHelwanW

 

ونبهت الكلية على الطلاب، أنه يجب أن يتم اختيار وإدخال صورة شخصية  مناسبة مواصفات الصورة من خلفية مناسبة ووضوح الشخص وليست صورة شخصية يتم إلتقاطها من الهاتف المحمول .


وبدأ مركز اللغات الأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان في تسليم شهادات الطلاب الذين خاضوا اختبار المركز اللغة الإنجليزية، والتى تم عقدها  خلال شهر مارس يوم 23/3/2021 .

وقال مسؤول مركز اللغات، إنه يتم تسليم الشهادات فى مقر المركز بالحرم الجامعي بجامعة حلوان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا .

 

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء استخراج الشهادة .

 

وأعلنت جامعة حلوان تنظيمها  مسابقة في تلاوة وتسميع القرآن الكريم وذلك لطلاب المدينة الجامعية بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان.

 

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، مضيفاً أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة رياضيًا وفنياً وثقافياً وأكاديمياً، وخاصةً فى ظل احتوائها على تخصصات نادرة.

 

 

كلية الاداب جامعة حلوان عمل الكارنيهات اخبار التعليم مركز اللغات لأغراض المتخصصة

موضوعات متعلقة

بأجواء رمضانية .. جامعة حلوان تنظم مسابقة في القرآن الكريم وسط إجراءات احترازية

جامعة حلوان: لدينا خطة لتدويل التعليم.. ونعمل على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

رئيس برشلونة: ميسي يريد البقاء معنا

بعيدًا عن الرسمية.. ملكة بريطانيا تنشر صورة رومانسية تجمعها بـ الأمير فيليب لأول مرة

مشاهد حقيقية .. أجسام طائرة مجهولة تزور الأرض

أحمد رزق: أنا صاحب فكرة الحلاقة الزيرو في القاهرة كابول

رئيس اتحاد الكرة: غياب الجماهير سيساعد الحكام في القمة .. وهذا موعد حسم دوري 99

مؤلف هجمة مرتدة: لم نجد أنسب من أحمد عز وهند صبري للمسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاختيار 2 .. أول رد من أحمد مكى بعد عرض حلقة أحداث فض رابعة

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

قراءة آيتين قبل النوم تجزئك عن قيام الليل.. اعرفها وواظب عليها

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ