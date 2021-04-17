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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل اللحمة الباردة

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل اللحمة الباردة.


مقاديرعرق (التربيانكو)

فصوص من الثوم الصحيح.
ربع كيلو جزر.
بهارات.
كرفس،
بصل، و طماطم.
عصير ليمون.
بطاطس.
ملح وفلفل أسود.
ورق لورا، قرفة خشب.
طريقة طهى العرق التربيانكو..

نغسل اللحم جيداً ونضعه على صينية،   ونرشه بالملح والفلفل، والبهارات  ونقلبه على جميع الجوانب. نقوم بربطه بخيط الدوبارة  ثم نقوم بعمل شقوق بحرف سكينة رفيعة ونضع في كل شق فص ثوم وحبة فلفل أسود صحيح ونتبع ذلك على كل جهات العرق التبريانكو. نضع عرق التبريانكو في صينية مع ملعقة سمن على النار حتى يأخذ صدمة ونقلبه جيدا حتى يكتسب اللون الأحمر ثم نضع معه كل الخضروات من جزر وبطاطس وكرفس وعصير ليمون وحبهان ومستكة وورق لورا ثم نضيف كوب من الماء المغلي ونغطيها جيداً بورق الألمونيوم ونضعه بالفرن لمدة ساعة ونصف  ونختبر نضجه.

كيف نختبر نضج اللحم (عرق التربيانكو)

نغرس سكينة نظيفة في اللحم لو أخرجت سائل أحمر يكون غير ناضج أما لو لم تخرج أى سوائل يكون تم نضجه، وبعد ان ينضج جيداً ننزع الورق الألمنيوم ونضعه أسفل الشواية حتى يكتسب لون التحمير ونقلبه من كل الجوانب.

طريقة تقديم اللحمة الباردة  :

الآن تحول عرق التربيانكو إلى لحمة باردة بعد وضعه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد ثم ننزع الدوبارة ونقطعه شرائح ثم  يقدم على طبق ويزين بالصوص ونضرب  الخضروات التي نضجت معه فى الخلاط
ويقدم مع أرز اصفر  أو يوضع في العيش الكيزر ومع حلقات من الطماطم والمايونيز.

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