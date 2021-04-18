800 منزل.. وزير النقل: صرفنا 1.5 مليار جنيه تعويضات لـ توسعة الدائري

قال كامل الوزير وزير النقل، إن رئيس الوزراء تفقد أعمال التطوير في الطريق الدائري ، مضيفا:" الدائري طوله 106 كيلو به كثافة مرورية في القطاع من المريوطية وحتى الاوتوستراد، وهناك 213 الف مركبة في اليوم الواحد تسير على الدائري".

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الطريق الدائري يربط محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ".

وتابع كامل الوزير :" يتم توسعة الطريق الدائري كي يكون 7 حارات في كل اتجاه وكوبري المنيب يتم توسعته لـ 8 حارات في كل اتجاه ".

واكمل كامل الوزير :" رئيس الوزراء تفقد كل المناطق التي تم نقل المرافق منها بالكامل تمهيدا لإتمام توسعة الطريق وتم الانتهاء منها بنسبة 100% ".

ولفت كامل الوزير :" الطريق الدائري به توسعة واعمدة كهرباء ويتم حفر طرنش لاستيعاب كابلات الإضاءة ومنظومة النقل الذكي ".

وأكمل كامل الوزير :" رصدنا 4 مليار جنيه للتعويضات وصرفنا 1.5 مليار جنيه للأهالي لتوسعة الدائري ولدينا 800 منزل يتعارضون مع المرحلة الأولى الخاصة بتوسعة الطريق الرئيسي، وسوف نصل لـ 1800 منزل في المرحلة الثانية لإنشاء طريق الخدمة خارج الطريق الرئيسي ".

