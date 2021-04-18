لمساعدة الشباب.. وزارة التضامن تطلق برنامج فرصة

كشف الدكتور عاطف الشبرواي مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادي، تفاصيل برنامج فرصة أحد برامج وزارة التضامن للتنمية المجتمعية.

وقال الشبرواي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "برنامج فرصة يتيح لمن لا يتمكنون من الدخول لسوق العمل أو ممن لا يمتلكون مهارات أو قدرات أو إمكانية عمل مشروع، البدء بالعمل والإنتاج والانضمام لمختلف الفئات التي تشارك في الإنتاج القومي، "كلمة فرصة هي رغبة من الوزارة في إتاحة الفرصة لعدد من الفئات خاصة المهمشة منها".

وأشار إلى أن البرنامج يعمل فيه وزارة التضامن لإتاحه الفرصة لهؤلاء الفئات حتى ينضموا لسوق العمل ويصبحون فئات منتجة مستقلة تستطيع عيش حياة كريمة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت شبكة للحماية الاجتماعية تحت اسم "تكافل وكرامة" في 2015، ونجحت تلك الشبكة في ضم 3.9 مليون أسرة يمثلون 14 مليون مواطن، وبعد تطور الشبكة وجدت الوزارة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين في سن العمل، حتى أطلقت الوزارة في نهاية 2018 وبداية 2019 برنامجها لتوفير فرص عمل لهم، مع دمج عدد كبير من مقومات الوزارة لبرنامج فرصة لتوفير التمكين الاقتصادي لهم.