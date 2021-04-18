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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعّلها فورا.. ميزة خفية فى فيسبوك تحميك من الهاكرز

ميزة خفية فى فيسبوك
ميزة خفية فى فيسبوك تحميك من الهاكرز

يجد بعض مستخدمى Facebook فيسبوك أنفسهم أحيانا ضحية للاختراق، أو يكتشفون أنه يتم التجسس عليهم وعلى رسائلهم الخاصة، كما لا يستطيع هؤلاء تغيير كلمة السر لكى لا يلفتون نظر المخترق إلى تغيير كلمة السر وبالتالى التحكم بشكل كامل فى الحساب. 


وبحسب شبكة Fox News فإن هناك ميزة خفية فى فيسبوك  يجب تفعيلها لتمنح المستخدمين وسائل حماية كبيرة عند تنفيذها ، تجعل البيانات والمحتوى الخاص بهم فى أمان. 

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وتعتبر الميزة الخفية هى ميزة جهات الاتصال الموثوقة لحمايتك وتعمل عن طريق الاختيار المسبق لـ 3-5 من الأصدقاء، وفى حالة تم غلق حسابك في أي وقت من قبل الهاكرز يستطيع هؤلاء الأصدقاء تغيير كلمة السر وفتح حسابك مرة أخرى من خلال استلام  رمز خاص، ويمكن تفعيلها من خلال الخطوات الآتية :

تفعيل ميزة جهات الاتصال الموثوقة لحمايتك على تطبيق فيسبوك لهاتفك الذكى:

افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك، واضغط على الخطوط الثلاثة في أسفل الزاوية اليمنى لهواتف آيفون أو أعلى الزاوية اليمنى لهواتف أندرويد . 


قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الإعدادات والخصوصية

اضغط على الإعدادات ، وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الأمان وتسجيل الدخول

مرر وابحث عن خيار "اختر من 3 إلى 5 أصدقاء للاتصال بهم إذا تم حظر دخولك"


ثم اتبع المطالبات لإعداد جهات الاتصال الموثوقة

 

تفعيل ميزة جهات الاتصال الموثوقة لحمايتك على أجهزة اللاب توب والكمبيوتر 

تأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك 


ومرر لأسفل إلى القسم المسمى "إعداد أمان إضافي"

انقر فوق الخيار "اختر 3 إلى 5 أصدقاء للاتصال بهم إذا تم حظر دخولك". 

ميزة خفية فى فيسبوك الهاكرز اختراق فيسبوك حماية حساب فيسبوك جهات الاتصال الموثوقة

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