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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع لـ الجبلاية الأربعاء لاتخاذ قرار مهم للعديد من الملفات.. تفاصيل

صدى البلد

حددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة موعد إنعقاد الإجتماع المقبل فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل حسم العديد من الملفات البارزة.

 

وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عقد إجتماع يوم الإربعاء المقبل من أجل مناقشة إعادة تشكيل اللجان والإدارات التى تم حلها مؤخرا.

 

وتأتي أبرز الملفات أيضا إعادة تشكيل لجنة الإنضباط فى الجبلاية من أجل الإنتهاء من الشكاوي العالقة بعد الإطاحة بها مؤخرا.

 

كما سوف يتم إجراء تعديلات بشأن اللجنة الطبية وإضافة بعض العناصر من أجل متابعة ملف الإصابة فى الفرق والأندية بفيروس كورونا إلى جانب إجراء المسحات والرابيد تيست.

 

ومن المقرر أيضا ان تحسم الجبلاية على هامش الإجتماع الأمور الخاصة بالشركة الإسبانية المنوط بها ملف تقنية الفيديو الـ var  فى الدورى الممتاز وحسم فسخ التعاقد من عدمه.

اتحاد الكرة الدوري اللجنة الثلاثية var الدوري الممتاز فيروس كورونا الجبلاية اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة رابيد تيست لجنة الانضباط

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