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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد فؤاد سليم: مدرس حببني في التمثيل.. ولا أؤمن بالصدفة

احمد فؤاد سليم
احمد فؤاد سليم

الفنان أحمد فؤاد سليم :

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حل الفنان أحمد فؤاد سليم  ضيفا اليوم علي برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " وتحدث عن العديد من المحطات في حياته الفنية وكيف أثرت  فيه وفي نشأته من والدته ووالدة وتحدث أيضا عن العديد من المغامرات التي  خاضها في حرب أكتوبر 73 أثناء خدمته في الجيش نعرض لكم ابرزها .

 

  • قال الفنان أحمد فؤاد سليم ، إن بدايته في التمثيل كانت منذ أيام المدرسة وهذا لأنه كان لديه مدرس يسمي محمود، وكان المدرس يدرّس جميع المواد، وشخصية الممثل كانت مدفونة به.

 

  • وأضاف أحمد فؤاد سليم، أن الفن عبارة عن موهبة قبل التعلم كما أن والدي كان من هواه الفن وكان يعمل مهندس زراعي في الدوائر الملكية القديمة وكانت اقرأ الكتب من مكتبته الخاصة ومنها قرأت قصة العقاد و طة حسين بالإضافة إلي أن والدي كان يحفظ القران بالكامل .

 

  • واوضح  فؤاد سليم ، أن والدتي كانت دائما تشجعني علي التمثيل والتقدم  وكانت تقف ألي جانبي لانني وقتها بدات اعمل في الفرق والساحات الشعبية ومراكز الشباب وبالتالي والدتي كانت " تداري عليا " لأنني كنت أعود متأخرا بسبب العمل .

 

  • وتابع أحمد فؤاد سليم ، أن قرأه القران الكريم بمعناة الصحيح هو ما نفعني في عملي كا معلق صوتي وهذه نصيحة لأى مذيع أو معلق يجب علية قرأه القران الكريمة بطريقته ومعناه الصحيح لافتا أن التشكيل جزئ من تكوين المعني .
  •  
  • واستطرد فؤاد سليم: "خدمتي للجيش في القوات المسلحة علمتني الضبط والربط والنظام وزودت فهمي ألي المسؤولية  وفي بداية دخولي إلي القوات المسلحة " كنت بعيط “ كل يوم  بسبب إنني اشعر أن هناك من يتحكم بي ويصدر إلي التعليمات والأوامر” .

 

حياته الفنية حرب أكتوبر 73 أحمد فؤاد سليم فؤاد سليم ممثل التوك شو الجيش المصري

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