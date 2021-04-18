أحمد فؤاد سليم: مدرس حببني في التمثيل.. ولا أؤمن بالصدفة

الفنان أحمد فؤاد سليم :

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حل الفنان أحمد فؤاد سليم ضيفا اليوم علي برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " وتحدث عن العديد من المحطات في حياته الفنية وكيف أثرت فيه وفي نشأته من والدته ووالدة وتحدث أيضا عن العديد من المغامرات التي خاضها في حرب أكتوبر 73 أثناء خدمته في الجيش نعرض لكم ابرزها .

قال الفنان أحمد فؤاد سليم ، إن بدايته في التمثيل كانت منذ أيام المدرسة وهذا لأنه كان لديه مدرس يسمي محمود، وكان المدرس يدرّس جميع المواد، وشخصية الممثل كانت مدفونة به.

وأضاف أحمد فؤاد سليم، أن الفن عبارة عن موهبة قبل التعلم كما أن والدي كان من هواه الفن وكان يعمل مهندس زراعي في الدوائر الملكية القديمة وكانت اقرأ الكتب من مكتبته الخاصة ومنها قرأت قصة العقاد و طة حسين بالإضافة إلي أن والدي كان يحفظ القران بالكامل .

واوضح فؤاد سليم ، أن والدتي كانت دائما تشجعني علي التمثيل والتقدم وكانت تقف ألي جانبي لانني وقتها بدات اعمل في الفرق والساحات الشعبية ومراكز الشباب وبالتالي والدتي كانت " تداري عليا " لأنني كنت أعود متأخرا بسبب العمل .